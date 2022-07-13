Адвокат Александр Старенков рассказал, что к нему за консультацией обратился мужчина, утверждающий, что его отца незаконно отправляют воевать. У него инвалидность и множество болезней и необходимо хирургическое вмешательство.

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По словам правоведа, сыну необходимо добиться, чтобы отца положили в больницу, ссылаясь на право на лечение.

Что делать в случае незаконной мобилизации

В первую очередь можно обратиться по телефонам горячей линии, назвав ФИО мобилизованного лица и номер воинской части, в которую направили:

0-800-500-410

0-800-500-442

044-454-44-99

Также необходимо обратиться к командованию и, если оно не реагирует, можно подавать жалобы командиру части, оперативному командованию, к которому принадлежит часть Военной службы правопорядка, уполномоченному Верховной Радой Украины по правам человека и даже президенту Украины.

Куда и как можно подать жалобу военнослужащему

Военнослужащий также имеет право подать жалобу, если считает, что его права и законные интересы были нарушены:

незаконным решением, действиями или бездействием командиров;

незаконным возложением на него/нее обязанностей;

незаконным привлечением к ответственности;

незаконными действиями других военнослужащих.

В зависимости от вида нарушения жалоба подается: органам военного управления, должностным лицам, военной службе правопорядка, органам, проводящим досудебное следствие и другим государственным органам. По другим вопросам служебной деятельности жалоба подается непосредственному командиру того лица, чьи действия обжалуются.

Если подающий жалобу военнослужащий не знает, по чьей вине нарушены его права, жалоба подается в порядке подчиненности непосредственному командиру.

Жалоба может подаваться устно и письменно, однако желательно письменно. Ее может подать:

военнослужащий,

член семьи военнослужащего,

другое заинтересованное лицо.

Все жалобы в день их поступления заносят в журнал регистрации предложений, заявлений и жалоб граждан.

Устную жалобу военнослужащие, члены их семей и другие граждане имеют право подать командирам воинских частей во время личного приема, что определено в каждой воинской части, учреждении, организации.

Письменную жалобу желательно подавать в двух экземплярах в отдел воинской части или другой государственный орган, в компетенции которого рассматривается вопрос. Второй экземпляр с отметкой о получении остается у человека, подавшего жалобу. Он является подтверждением того, что военная часть или другой орган получили жалобу и это может быть использовано в качестве доказательства факта обращения, если потребуется обжаловать задержку или неудовлетворительные результаты рассмотрения жалобы.

Так, гражданин имеет право:

лично изложить свои аргументы лицу, проверяющему заявление или жалобу, обратиться за помощью к свидетелям;

предоставить дополнительные материалы, касающиеся дела;

присутствовать при рассмотрении заявления или жалобы;

получить письменный ответ о результатах рассмотрения заявления или жалобы;

ознакомиться с материалами проверки заявления или жалобы;

обжаловать принятое по их заявлению или жалобе решение в суде;

требовать возмещения ущерба в установленном законом порядке.

При рассмотрении предложения, заявления или жалобы не допускается разглашение командиром или другим лицом, участвующим в рассмотрении, сведений о личной жизни военнослужащего без его согласия, а также разглашение другой информации, если это затрагивает его права и свободы, законные интересы.

Сроки рассмотрения предложений, заявлений или жалоб не должны превышать 30 дней с момента их получения, а те, которые не требуют дополнительного решения или проверки – должны рассматриваться безотлагательно. Кроме этого, срок рассмотрения можно продлить до 45 дней при условии предупреждения командиром военнослужащего.

Несвоевременное, неполное рассмотрение жалобы или незаконное решение должностного лица, его рассматривающего, можно обжаловать установленным порядком в суде, Военной службе правопорядка или у высшего по подчиненности командира.

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