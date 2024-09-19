Мужчины пытаются незаконно пересечь границу непосредственно как на пунктах пропуска, так и за пределами. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ГПСУ Андрей Демченко, передает 24 Канал.

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Демченко рассказал о случаях незаконного пересечения границы

Демченко рассказал, что на пунктах пропуска пытаются выехать с поддельными документами или же находят другие пути – прячутся в конструкциях или пытаются фальсифицировать свое пересечение границы.

Однако большинство случаев нелегального пересечения границы происходит именно за пределами КПП – на зеленом участке границы. Вместе с тем, по сравнению с июлем, в августе уменьшилось количество попыток незаконного пересечения границы. В сентябре также не фиксируется увеличение количества попыток незаконного пересечения границы.

Больше всего попыток незаконного пересечения, по-прежнему, фиксируется на границе с Молдовой и Румынией.

На других направлениях – Венгрия, Словакия, Польша – также присутствуют такие попытки, но в значительно меньшем количестве,

– добавил Демченко.

К слову, днями ранее мужчина пытался незаконно пересечь границу и выехать из Украины. Зять заключил брак с 40-летней тещей с инвалидностью, но пограничники обнаружили фейковых "супругов".