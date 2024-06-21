К этой схеме по незаконному пересечению границы были также привлечены и подростки. Группу уклонистов уже передали правоохранителям.

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Подростки должны были помочь уклонистам перейти границу

В Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины – Западная граница рассказали, что за 450 метров до границы Украины и Венгрии военнослужащие остановили автомобиль "Мерседес Вито".

В транспортном средстве, кроме водителя, жителя Закарпатья, находились 8 пассажиров: двое из них – закарпатцы, двое – жители Полтавщины, двое – Киевщины и еще двое из Харьковской и Львовской областей.

Все мужчины планировали незаконно попасть в Венгрию. Воспользовавшись услугами переправщиков, каждый из них заплатил от 8 до 11 тысяч долларов США,

– отметили пограничники.

В результате дальнейших поисковых мероприятий, вблизи границы, в кустарнике на берегу Тисы пограничники обнаружили трех несовершеннолетних парней с резиновой лодкой.

"Подростки признались, что ждали "клиентов", которым должны были отдать плавсредство и показать, где находится граница", – сказали в Западном региональном управлении ГПСУ.

В конце концов на всех задержанных были составлены протоколы об административных правонарушениях. Сейчас дела переданы в суд для дальнейших действий.

Оперативники отряда проводят комплексное расследование по факту незаконной переправки лиц через государственную границу, а также устанавливают всех лиц, причастных к преступлению. О выявленных фактах пограничники проинформировали Национальную полицию.