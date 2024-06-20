Хотя пограничники Могилев-Подольского отряда, которые контролируют этот участок границы с Молдовой, говорят, что в целом желающих воспользоваться удобным маршрутом пока немного. Подробнее об этом рассказывает 24 Канал в рамках программы "Кордон.ua".

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Собаки помогают с поиском нарушителей

Начальник кинологической группы Александр Муляр на границе уже 30 лет. За это время приходилось работать с разными породами собак: со спаниелями, немецкими и бельгийскими овчарками. Сегодня в пункте пропуска "Могилев-Подольский" кинологи работают под его руководством.

Собачки умелые и способные и результаты показывают постоянно. Интересно, что чаще всего в неловкое положение попадают гости с Земли Обетованной. Во всем виновата – легальная марихуана.

Приезжают сейчас здесь у нас хасиды и часто обнаруживаем у них остатки наркотических средств. Завалялось, забылись, а тут обнаружили – собачки сработали,

– рассказал Александр Муляр, начальник кинологической группы.

Пункт пропуска расположен в самом городе. Пограничники хвастаются: мол, он уникальный – единственный на украинской границе, имеющий Т-образную форму.

Сегодня в связи с агрессией России – это один из самых коротких и удобных путей в Украину. Если долететь самолетом до столицы Молдовы – Кишинева, до Могилев-Подольского останется чуть более двухсот километров.

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Большого пассажиропотока здесь нет. В свое время немалые очереди создавали граждане Молдовы, которые массово ездили на заработки в Россию. Сейчас ситуация – спокойная. Завсегдатаями остаются разве что жители соседнего приграничья, которые обычно пересекают границу пешком.

В основном граждане Республики Молдова идут к нам в Украину с целью решения бытовых вопросов, а именно на базар. Утром есть определенные очереди, но они небольшие, где-то до 11 часов очереди уже нивелируют наши инспекторы и их в общем нет,

– отметил Александр Ковбаса, начальник отделения инспекторов пограничной службы.

Этому способствует расположение пунктов пропуска. Ведь все необходимое можно приобрести буквально на границе.

Мужчина выдавал себя за военного

Как и на других участках, желающих нелегально пересечь границу здесь тоже хватает. Пограничники соседнего пункта пропуска “Бронница” подделки документов видят по несколько раз в день.

У нас вообще за смену бывает очень много подделок документов, обычно это 3 – 4 случая. Чаще всего это мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые подделывают свои документы, подделывают справки ВВК, фотографии в паспортных документах, подделывают то, что они являются военнообязанными, но они это подделывают так, что они являются непригодными к военной службе,

– Иванна Гевчук, пограничница.

К сожалению, владельцы подделок дискредитируют даже военных. По словам пограничников, это возмущает больше всего.

"Мужчина 30-летнего возраста выдавал себя за военнослужащего ВСУ, который выбывает в отпуск. Эта ситуация нас очень разгневала, и конечно привлекли лицо к уголовной ответственности за подделку документов и передали работникам полиции", – рассказал Александр Ковбаса.

Только с начала этого года через пункты пропуска в Винницкой области границу пересекли почти полмиллиона человек. Из них почти полторы сотни пытались выехать с поддельными документами.