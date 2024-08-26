На то, чтобы наработать предложения, Зеленский дал две недели.

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Коллаборационисты и незаконное пересечение границы

Владимир Зеленский в обращении 26 августа сообщил, что в этот день провел совещание с руководителями правоохранительных и антикоррупционных органов.

Главное внимание – противодействию коллаборационистам, расследованию уголовных производств в отношении тех, кто оправдывает агрессию России, служит этой войне против Украины, незаконному пересечению границы и антикоррупционной программе,

– указал он.

По его словам, за две недели соответствующие органы должны наработать и представить четкий план решения этих проблемных вопросов. Зеленский указал, что они все они абсолютно понятны – нужны действия.

Отметим, что на днях скандальный нардеп и сторонник УПЦ МП Артем Дмитрук незаконно покинул Украину. СМИ писали, что нардеп Артем Дмитрук засветился в молдавской полиции Штефан-Воде. Уже после побега Дмитруку сообщили о подозрении из-за нападения на милиционера и военного.