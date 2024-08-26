На те, щоб напрацювати пропозиції, Зеленський дав два тижні.

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Колаборанти та незаконний перетин кордону

Володимир Зеленський у зверненні 26 серпня повідомив, що цього дня провів нараду з керівниками правоохоронних та антикорупційних органів.

Головна увага – протидії колаборантам, розслідуванню кримінальних проваджень щодо тих, хто виправдовує агресію Росії, служить цій війні проти України, незаконному перетину кордону та антикорупційній програмі,

– вказав він.

За його словами, за два тижні відповідні органи повинні напрацювати й представити чіткий план розв'язання цих проблемних питань. Зеленський вказав, що вони всі вони абсолютно зрозумілі – потрібні дії.

Зазначимо, що днями скандальний нардеп та прихильник УПЦ МП Артем Дмитрук незаконно покинув Україну. ЗМІ писали, що нардеп Артем Дмитрук засвітився у молдовській поліції Штефан-Воде. Вже після втечі Дмитруку повідомили про підозру через напади на правоохоронця та військового.