Производства касаются нарушения неприкосновенности жилища, а также незаконного лишения свободы. Дело в том, что оккупанты после обысков задержали 5 активистов.

К теме Оккупанты с самого утра устроили обыски с арестами у крымских татар

Руководитель прокуратуры автономии Игорь Поночовный подчеркнул, что обыски и задержания на полуострове – это продолжение системных преступлений, которые совершают оккупанты.

Конечной целью таких действий является ограничение свободы религии, вытеснение коренного крымскотатарского населения за пределы Крымского полуострова и подавление сопротивления оккупации,

– сказал Поночовный.

Что известно об обысках оккупантов

Задержали активистов Рустема Мусарова, Заура Абдуллаева, Рустема Таирова и Джаббара Берикова, Раифа Февзиева. Ранее они были на всех судебных заседаниях по делам крымских политзаключенных.

Например, Мусаров за час до обысков вернулся с очередного заседания против крымских татар в Ростове-на-Дону. Для Мусарова и Таирова это уже тоже было не первое задержание.

Силовики пришли утром, поэтому адвокаты активистов просто не успели прибыть на обыски.

Обратите внимание! Всех 5 задержанных обвиняют в причастности к организации "Хизб ут-Тахтир". Это религиозная организация, которую оккупанты признали экстремистской.



Заметим, накануне суд в Ростове-на-Дону вынес решение о 4 политических заключенных, которым Россия приписывает терроризм. Крымские татары получили максимальные сроки пребывания в колонии от 12 до 18 лет.