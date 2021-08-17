Производства касаются нарушения неприкосновенности жилища, а также незаконного лишения свободы. Дело в том, что оккупанты после обысков задержали 5 активистов.
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Руководитель прокуратуры автономии Игорь Поночовный подчеркнул, что обыски и задержания на полуострове – это продолжение системных преступлений, которые совершают оккупанты.
Конечной целью таких действий является ограничение свободы религии, вытеснение коренного крымскотатарского населения за пределы Крымского полуострова и подавление сопротивления оккупации,
– сказал Поночовный.
Что известно об обысках оккупантов
- Задержали активистов Рустема Мусарова, Заура Абдуллаева, Рустема Таирова и Джаббара Берикова, Раифа Февзиева. Ранее они были на всех судебных заседаниях по делам крымских политзаключенных.
- Например, Мусаров за час до обысков вернулся с очередного заседания против крымских татар в Ростове-на-Дону. Для Мусарова и Таирова это уже тоже было не первое задержание.
- Силовики пришли утром, поэтому адвокаты активистов просто не успели прибыть на обыски.