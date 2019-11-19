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      Незаконные застройки Протасового Яра и угрозы активисту: как реагирует Зеленский

      После всего 94 Читати новину українською

      О незаконных застройках в уникальной зеленой части Киева – Протасовом Яру – в программе "После всего" с Дмитрием Гнапом рассказал активист Роман Ратушный, которому угрожают из-за борьбы с застройщиком.

      Больше месяца назад Владимир Зеленский провел пресс-марафон, где долгое время общался с журналистами. Тогда к нему обратились с вопросом и просьбой решить ситуацию с незаконным строительством в Протасовом Яру и преследованием активиста Романа Ратушного.

      Читайте также: Угрожали убийством: активист Протасового Яра скрывается от расправы

      Тогда президент записал всю информацию и пообещал отреагировать. Однако прошел месяц, и до сих пор ничего не изменилось. Застройку не запретили, а активист, выступавший против них, до сих пор скрывается.

      Скандал вокруг Протасового Яра: что известно Протасов Яр – это уникальная зеленая зона в Киеве. Зимой она превращается в горнолыжный курорт. В мае 2019 года львиную его часть начали ограждать забором и готовить к возведению трех небоскребов фирмы "Дайтона груп". Против застройки выступают несколько сотен неравнодушных местных жителей. Доходило и до серьезных столкновений с охранниками строительства, а одного из активистов Романа Ратушного даже начали преследовать.

      ратушний
      Роман Ратушный

      "Угрожали похищением, убийством, увечьем. На самом деле началось все с того, что руководители титушек рассказывали о том, что, в частности, в присутствии представителей застройщиков и в присутствии юристов, найдут, вырвут хребет и так далее", – сказал Ратушный.

      По его словам, сначала он считал, что это собственные амбиции какие-то у людей и они не будут это реализовывать. Однако позже начали поступать угрозы во время встречи с заместителем главы Офиса Президента Андреем Смирновым.

      Рассказывал о том, что если мы с ним не договоримся, тогда могут похитить,
      – пояснил активист.

      смирнов
      Андрей Смирнов

      На вопрос журналиста, точно ли он связывает людей, которые ему угрожали, с застройщиками "Дайтона групп", которая причастна к Геннадию Корбану: "Здесь сама логика связывает, потому что Геннадий Корбан сам мне публично угрожал в фейсбуке. Отдельные члены общины посетили акцию против переназначения Арсена Авакова и по результатам этой акции, Корбан написал пост в фейсбуке, мол: "Какие активисты, они против Авакова", "Аваков защитил страну". Я написал на это реакцию, и Корбан пришел в комментарии и начал рассказывать, что "повторишь судьбу Рудыка" что-то в этом роде. Сергей Рудык – бывший глава Государственного земельного агентства, которого Корбан с друзьями похитили в 2014 году. Уголовное дело тогда было возбуждено, но Корбан после этого не сел в тюрьму".

      Он считает, что Корбан не понесет наказания за угрозы ему, даже если ему удастся их реализовать, и добавил: "Особенно, если у него так называемая "крыша" в виде Андрея Смирнова и не только".

      Кто такой Андрей Смирнов? Юрист, адвокат и депутат Днепропетровского областного совета. В медиапространстве известен тем, что занимался делом экс-главы фракции "Партии регионов" Александра Ефремова, а также директора ООО "Запорожский титаномагниевый комбинат" Владимира Сивака и экс-министра юстиции Елены Лукаш. Сейчас занимает должность заместителя главы Офиса Президента Андрея Богдана.

      Вероятный разговор Андрея Смирнова с Романом Ратушным:

      Советник Кличко объяснил, как законно прекратить застройку Протасового Яра

      Киев в очередной раз страдает от незаконных застроек. Если бы не активисты, то на месте Протасового Яра построили бы элитный жилой комплекс. Правда, из-за своей гражданской позиции активисты теперь должны скрываться и бояться расправы. Что об этом думают власти столицы – читайте далее.

      Советник мэра Киева Максим Бахматов в программе "После всего" на 24 канале отметил, что незаконные застройки – это признак слабого государства, где человек силой может позволить себе что угодно. Ситуацию с Протасовым Яром он назвал вишенкой на торте.

      Важно! Угрожали убийством: активист Протасового Яра скрывается от расправы

      "У Киева очень четкая позиция относительно незаконных застроек. Все, что незаконно – должно быть ликвидировано! К слову, 30 гектаров зеленых насаждений, которые есть в Протасовом Яру, сейчас распроданы и распределены. Сегодня – это частная собственность", – подчеркнул Бахматов.

      Наша задача – вместе с активистами сделать так, чтобы такого не происходило (речь идет о незаконных застройках – 24 канал), чтобы подобный беспредел был невозможен,
      – подчеркнул советник Киева.

      Власти Киева отменили карточку о временном нарушении благоустройства, что делает невозможным установление временного ограждения. Если невозможно установить ограждение, то невозможно начать любое строительство.


      Власти Киева отменили карточку о временном нарушении благоустройства

      К слову, застройщики получили землю согласно постановлению Киевсовета, которое приняли еще во времена Черновецкого. Советник Кличко пояснил, что для того, чтобы отменить предыдущее решение, нужно определить 100% основания для этого.

      Это решение Киевсовета будут "ломать" в судах. Для этого мы должны подготовиться, чтобы это было гарантировано и не было возможности обжаловать это в судах,
      – заявил Максим Бахматов.

      Что известно о ситуации в Протасовом Яру?

      • ​В мае 2019 года строительная компания "Дайтона групп", которую связывают с Геннадием Корбаном, начала готовиться к возведению нового жилого комплекса. Представители компании утверждали, что строительство якобы законное. Однако местная община не поддержала застройщика и вышла в защиту зеленой зоны.
      • После ряда протестов активистам удалось доказать, что строительство здесь происходит с рядом нарушений. Правда, застройщик почти сразу обжаловал это предписание и начал подготовку к строительству. Активисты же не сдавались, протесты нередко заканчивались стычками. Но они не сдаются и планируют и дальше обивать пороги всех инстанций и уберечь Простасов Яр от застройки.
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      Автор: Екатерина Козачинская
      Теги: Новости Украины Офіс Президента Андрей Богдан Новости политики Скандальные застройки Новости недвижимости Украины Новости недвижимости После всего
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