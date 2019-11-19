Незаконные застройки Протасового Яра и угрозы активисту: как реагирует Зеленский

О незаконных застройках в уникальной зеленой части Киева – Протасовом Яру – в программе "После всего" с Дмитрием Гнапом рассказал активист Роман Ратушный, которому угрожают из-за борьбы с застройщиком.

Больше месяца назад Владимир Зеленский провел пресс-марафон, где долгое время общался с журналистами. Тогда к нему обратились с вопросом и просьбой решить ситуацию с незаконным строительством в Протасовом Яру и преследованием активиста Романа Ратушного.

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Тогда президент записал всю информацию и пообещал отреагировать. Однако прошел месяц, и до сих пор ничего не изменилось. Застройку не запретили, а активист, выступавший против них, до сих пор скрывается.

Скандал вокруг Протасового Яра: что известно Протасов Яр – это уникальная зеленая зона в Киеве. Зимой она превращается в горнолыжный курорт. В мае 2019 года львиную его часть начали ограждать забором и готовить к возведению трех небоскребов фирмы "Дайтона груп". Против застройки выступают несколько сотен неравнодушных местных жителей. Доходило и до серьезных столкновений с охранниками строительства, а одного из активистов Романа Ратушного даже начали преследовать.



Роман Ратушный

"Угрожали похищением, убийством, увечьем. На самом деле началось все с того, что руководители титушек рассказывали о том, что, в частности, в присутствии представителей застройщиков и в присутствии юристов, найдут, вырвут хребет и так далее", – сказал Ратушный.

По его словам, сначала он считал, что это собственные амбиции какие-то у людей и они не будут это реализовывать. Однако позже начали поступать угрозы во время встречи с заместителем главы Офиса Президента Андреем Смирновым.

Рассказывал о том, что если мы с ним не договоримся, тогда могут похитить,

– пояснил активист.



Андрей Смирнов

На вопрос журналиста, точно ли он связывает людей, которые ему угрожали, с застройщиками "Дайтона групп", которая причастна к Геннадию Корбану: "Здесь сама логика связывает, потому что Геннадий Корбан сам мне публично угрожал в фейсбуке. Отдельные члены общины посетили акцию против переназначения Арсена Авакова и по результатам этой акции, Корбан написал пост в фейсбуке, мол: "Какие активисты, они против Авакова", "Аваков защитил страну". Я написал на это реакцию, и Корбан пришел в комментарии и начал рассказывать, что "повторишь судьбу Рудыка" что-то в этом роде. Сергей Рудык – бывший глава Государственного земельного агентства, которого Корбан с друзьями похитили в 2014 году. Уголовное дело тогда было возбуждено, но Корбан после этого не сел в тюрьму".

Он считает, что Корбан не понесет наказания за угрозы ему, даже если ему удастся их реализовать, и добавил: "Особенно, если у него так называемая "крыша" в виде Андрея Смирнова и не только".

Кто такой Андрей Смирнов? Юрист, адвокат и депутат Днепропетровского областного совета. В медиапространстве известен тем, что занимался делом экс-главы фракции "Партии регионов" Александра Ефремова, а также директора ООО "Запорожский титаномагниевый комбинат" Владимира Сивака и экс-министра юстиции Елены Лукаш. Сейчас занимает должность заместителя главы Офиса Президента Андрея Богдана.

Вероятный разговор Андрея Смирнова с Романом Ратушным:

Советник Кличко объяснил, как законно прекратить застройку Протасового Яра

Киев в очередной раз страдает от незаконных застроек. Если бы не активисты, то на месте Протасового Яра построили бы элитный жилой комплекс. Правда, из-за своей гражданской позиции активисты теперь должны скрываться и бояться расправы. Что об этом думают власти столицы – читайте далее.

Советник мэра Киева Максим Бахматов в программе "После всего" на 24 канале отметил, что незаконные застройки – это признак слабого государства, где человек силой может позволить себе что угодно. Ситуацию с Протасовым Яром он назвал вишенкой на торте.

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"У Киева очень четкая позиция относительно незаконных застроек. Все, что незаконно – должно быть ликвидировано! К слову, 30 гектаров зеленых насаждений, которые есть в Протасовом Яру, сейчас распроданы и распределены. Сегодня – это частная собственность", – подчеркнул Бахматов.

Наша задача – вместе с активистами сделать так, чтобы такого не происходило (речь идет о незаконных застройках – 24 канал), чтобы подобный беспредел был невозможен,

– подчеркнул советник Киева.

Власти Киева отменили карточку о временном нарушении благоустройства, что делает невозможным установление временного ограждения. Если невозможно установить ограждение, то невозможно начать любое строительство.



Власти Киева отменили карточку о временном нарушении благоустройства

К слову, застройщики получили землю согласно постановлению Киевсовета, которое приняли еще во времена Черновецкого. Советник Кличко пояснил, что для того, чтобы отменить предыдущее решение, нужно определить 100% основания для этого.

Это решение Киевсовета будут "ломать" в судах. Для этого мы должны подготовиться, чтобы это было гарантировано и не было возможности обжаловать это в судах,

– заявил Максим Бахматов.

Что известно о ситуации в Протасовом Яру?