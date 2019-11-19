10:38
19 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПРОТЕСТИ У ГОНКОНГУ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: "Вічний" Лукашенко. Медвєдєв покинув хор
      Вєсті Кремля
      22:15, 18 листопада
      Вєсті.UA: Луценко міняє професію. Милованова не вставляє
      Вєсті.UA
      22:08, 18 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Програми Після всього
      ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПРОТЕСТИ У ГОНКОНГУ

      Незаконні забудови Протасового Яру і погрози активісту: що змінилося після обіцянки Зеленського

      Після всього 1403 Читать новость на русском

      Про незакооні забудови в унікальній зеленій частині Києва – Протасовому Ярі – у програмі "Після всього" з Дмитром Гнапом розповів активіст Роман Ратушний, якому погрожують через боротьбу із забудовником.

      Більше місяця тому Володимир Зеленський провів пресмарафон, де тривалий час спілкувався зі журналістами. Тоді до нього звернулися з питанням і проханням вирішити ситуацію із незаконним будівництвом у Протасовому Ярі та переслідуванням активіста Романа Ратушного.

      Читайте також: Погрожували вбивством: активіст Протасового Яру переховується від розправи

      Тоді президент записав усю інформацію та пообіцяв відреагувати. Однак минув місяць, і досі нічого не змінилося. Забудови не заборонили, а активіст, який виступав проти них, досі переховується.

      Скандал навколо Протасового Яру: що відомоПротасів Яр – це унікальна зелена зона в Києві. Взимку вона перетворюється на гірськолижний курорт. В травні 2019 року левову його частину почали обгороджувати парканом і готувати до зведення трьох хмарочосів фірми "Дайтона груп". Проти забудов виступають кількасот небайдужих місцевих мешканців. Доходило і до серйозних сутичок з охоронцями будівництва, а одного з активістів Романа Ратушного почали навіть переслідувати.

      ратушний
      Роман Ратушний

      "Погрожували викрадення, вбивство, каліцтво. Насправді почалося все від того, що керівники тітушок розказували про те, що, зокрема, в присутності представників забудовників і в присутності юристів, знайдуть, вирвуть хребет і так далі", – сказав Ратушний.

      За його словами, спершу він вважав, що це власні амбіції якісь у людей і вони не будуть це реалізовувати. Однак пізніше почали надходити погрози під час зустрічі зі заступником голови Офісу Президента Андрієм Смирновим.

      Розказував про те, що якщо ми з ним не домовимось, тоді можуть викрасти,
      – пояснив активіст.

      смирнов
      Андрій Смирнов

      На запитання журналіста, чи він точно пов’язує людей, які йому погрожували, зі забудовниками "Дайтона груп", яка причетна до Геннадія Корбана: "Тут сама логіка пов'язує, тому що Геннадій Корбан сам мені публічно погрожував в фейсбуці. Окремі члени громади відвідали акцію проти перепризначення Арсена Авакова і за результатами цієї акції, Корбан написав пост в фейсбуці, мовляв: "які активісти, вони проти Авакова", "Аваков країну захистив". Я написав на це реакцію і Корбан прийшов у коментарі і почав розказувати, що "повториш долю Рудика" щось цього роду. Сергій Рудик – колишній голова Державного земельного агентства, якого Корбан з друзями викрадали у 2014 році. Кримінальна справа тоді була порушена, але Корбан після цього не сів у в’язницю".

      Він вважає, що Корбан не нестиме покарання за погрози йому і навіть тоді, якщо йому вдасться їх реалізувати та додав: "Особливо, якщо в нього так званий "дах" у вигляді Андрія Смирнова і не тільки".

      Хто такий Андрій Смирнов?Юрист, адвокат та депутат Дніпропетровської обласної ради. У медіапросторі відомий тим, що займався справою ексголови фракції "Партії регіонів" Олександра Єфремова, а також директора ТОВ "Запорізький титаномагнієвий комбінат" Володимира Сивака й ексміністра юстиції Олени Лукаш. Нині обіймає посаду заступника голови Офісу Президента Андрія Богдана.

      Ймовірна розмова Андрія Смирнова з Романом Ратушним:

      Радник Кличка пояснив, як законно припинити забудову Протасового Яру

      Київ вчергове страждає від незаконних забудов. Якби не активісти, то на місці Протасового Яру збудували б елітний житловий комплекс. Щоправда, за свою громадянську позицію активісти тепер мають переховуватися і боятися розправи. Що про це думає влада столиці – читайте далі.

      Радник мера Києва Максим Бахматов у програмі "Після всього" на 24 каналі зазначив, що незаконні забудови – це ознака слабкої держави, де людина силою може дозволити собі будь-що. Ситуацію з Протасовим Яром він назвав вишенькою на торті.

      Важливо! Погрожували вбивством: активіст Протасового Яру переховується від розправи

      "У Києва дуже чітка позиція щодо незаконних забудов. Все, що незаконно – має бути ліквідовано! До слова, 30 гектарів зелених насаджень, що є у Протасовому Яру наразі розпродані та розподілені. Сьогодні – це приватна власність", – підкреслив Бахматов.

      Наше завдання – разом з активістами зробити так, аби такого не відбувалося (мова йде про незаконні забудови, – 24 канал), щоб подібний безпрєдєл був неможливий,
      – наголосив радник Києва.

      Влада Києва скасувала картку про тимчасове порушення благоустрою, що унеможливлює встановлення тимчасової огорожі. Якщо неможливо встановити огорожу, то неможливо розпочати будь-яке будівництво.


      Влада Києва скасувала картку про тимчасове порушення благоустрою

      До слова, забудовники отримали землю згідно з ухвалою Київради, яку прийняли ще за часів Черновецького. Радник Кличка пояснив, що для того, аби скасувати попереднє рішення, потрібно визначити 100% підстави для цього.

      Це рішення Київради будуть "ламати" у судах. Для цього ми маємо підготуватися, аби це було гарантовано і не було можливості оскаржити це у судах,
      – заявив Максим Бахматов.

      Що відомо про ситуацію у Протасовому Ярі?

      • ​У травні 2019 року будівельна компанія "Дайтона груп", яку пов'язують з Геннадієм Кораном, почала готуватись до зведення нового житлового комплексу. Представники компанії стверджували, що будівництво начебто законне. Проте місцева громада не підтримала забудовника і вийшла на захист зеленої зони.
      • Після низки протестів, активістам вдалося довести, що будівництво тут відбувається з низкою порушень. Щоправда, забудовник майже одразу оскаржив цей припис і розпочав підготовку до будівництва. Активісти ж не здавались, протести не рідко завершувались сутичками. Але вони не здаються і планують надалі оббивати пороги всіх інстанцій та вберегти Простасів Яр від забудови.
      Нормандська зустріч: чому Путін погодився і які умови висуватиме Росія
      сьогодні
      5442
      Автор: Катерина Козачинська
      Теги: Новини політики Новини України Офіс Президента Андрій Богдан Після всього Новини нерухомості Новини нерухомості України Скандальні забудови
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Як футбол перетворився на політику?
      сьогодні , 10:00 Як футбол перетворився на політику?
      Під обкладинкою 123
      Система образования безнадежно отстала от других отраслей, или Учатся не на ошибках
      сьогодні , 08:40 Система образования безнадежно отстала от других отраслей, или Учатся не на ошибках
      Блог Соцмережі 212
      Електронні сигарети – як безболісно відмовитись від цигарок
      18 листопада , 17:35 Електронні сигарети – як безболісно відмовитись від цигарок
      811
      Українські ЗМІ на окупованому Донбасі: що про це відомо
      сьогодні , 08:12 Українські ЗМІ на окупованому Донбасі: що про це відомо
      Світлана Попова 1213
      Нормандська зустріч: чому Путін погодився і які умови висуватиме Росія
      сьогодні , 07:15 Нормандська зустріч: чому Путін погодився і які умови висуватиме Росія
      Інна Жолобович 5441
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук