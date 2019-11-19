Незаконні забудови Протасового Яру і погрози активісту: що змінилося після обіцянки Зеленського

Про незакооні забудови в унікальній зеленій частині Києва – Протасовому Ярі – у програмі "Після всього" з Дмитром Гнапом розповів активіст Роман Ратушний, якому погрожують через боротьбу із забудовником.

Більше місяця тому Володимир Зеленський провів пресмарафон, де тривалий час спілкувався зі журналістами. Тоді до нього звернулися з питанням і проханням вирішити ситуацію із незаконним будівництвом у Протасовому Ярі та переслідуванням активіста Романа Ратушного.

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Тоді президент записав усю інформацію та пообіцяв відреагувати. Однак минув місяць, і досі нічого не змінилося. Забудови не заборонили, а активіст, який виступав проти них, досі переховується.

Скандал навколо Протасового Яру: що відомоПротасів Яр – це унікальна зелена зона в Києві. Взимку вона перетворюється на гірськолижний курорт. В травні 2019 року левову його частину почали обгороджувати парканом і готувати до зведення трьох хмарочосів фірми "Дайтона груп". Проти забудов виступають кількасот небайдужих місцевих мешканців. Доходило і до серйозних сутичок з охоронцями будівництва, а одного з активістів Романа Ратушного почали навіть переслідувати.



Роман Ратушний

"Погрожували викрадення, вбивство, каліцтво. Насправді почалося все від того, що керівники тітушок розказували про те, що, зокрема, в присутності представників забудовників і в присутності юристів, знайдуть, вирвуть хребет і так далі", – сказав Ратушний.

За його словами, спершу він вважав, що це власні амбіції якісь у людей і вони не будуть це реалізовувати. Однак пізніше почали надходити погрози під час зустрічі зі заступником голови Офісу Президента Андрієм Смирновим.

Розказував про те, що якщо ми з ним не домовимось, тоді можуть викрасти,

– пояснив активіст.



Андрій Смирнов

На запитання журналіста, чи він точно пов’язує людей, які йому погрожували, зі забудовниками "Дайтона груп", яка причетна до Геннадія Корбана: "Тут сама логіка пов'язує, тому що Геннадій Корбан сам мені публічно погрожував в фейсбуці. Окремі члени громади відвідали акцію проти перепризначення Арсена Авакова і за результатами цієї акції, Корбан написав пост в фейсбуці, мовляв: "які активісти, вони проти Авакова", "Аваков країну захистив". Я написав на це реакцію і Корбан прийшов у коментарі і почав розказувати, що "повториш долю Рудика" щось цього роду. Сергій Рудик – колишній голова Державного земельного агентства, якого Корбан з друзями викрадали у 2014 році. Кримінальна справа тоді була порушена, але Корбан після цього не сів у в’язницю".

Він вважає, що Корбан не нестиме покарання за погрози йому і навіть тоді, якщо йому вдасться їх реалізувати та додав: "Особливо, якщо в нього так званий "дах" у вигляді Андрія Смирнова і не тільки".

Хто такий Андрій Смирнов?Юрист, адвокат та депутат Дніпропетровської обласної ради. У медіапросторі відомий тим, що займався справою ексголови фракції "Партії регіонів" Олександра Єфремова, а також директора ТОВ "Запорізький титаномагнієвий комбінат" Володимира Сивака й ексміністра юстиції Олени Лукаш. Нині обіймає посаду заступника голови Офісу Президента Андрія Богдана.

Ймовірна розмова Андрія Смирнова з Романом Ратушним:

Радник Кличка пояснив, як законно припинити забудову Протасового Яру

Київ вчергове страждає від незаконних забудов. Якби не активісти, то на місці Протасового Яру збудували б елітний житловий комплекс. Щоправда, за свою громадянську позицію активісти тепер мають переховуватися і боятися розправи. Що про це думає влада столиці – читайте далі.

Радник мера Києва Максим Бахматов у програмі "Після всього" на 24 каналі зазначив, що незаконні забудови – це ознака слабкої держави, де людина силою може дозволити собі будь-що. Ситуацію з Протасовим Яром він назвав вишенькою на торті.

Важливо! Погрожували вбивством: активіст Протасового Яру переховується від розправи

"У Києва дуже чітка позиція щодо незаконних забудов. Все, що незаконно – має бути ліквідовано! До слова, 30 гектарів зелених насаджень, що є у Протасовому Яру наразі розпродані та розподілені. Сьогодні – це приватна власність", – підкреслив Бахматов.

Наше завдання – разом з активістами зробити так, аби такого не відбувалося (мова йде про незаконні забудови, – 24 канал), щоб подібний безпрєдєл був неможливий,

– наголосив радник Києва.

Влада Києва скасувала картку про тимчасове порушення благоустрою, що унеможливлює встановлення тимчасової огорожі. Якщо неможливо встановити огорожу, то неможливо розпочати будь-яке будівництво.



Влада Києва скасувала картку про тимчасове порушення благоустрою

До слова, забудовники отримали землю згідно з ухвалою Київради, яку прийняли ще за часів Черновецького. Радник Кличка пояснив, що для того, аби скасувати попереднє рішення, потрібно визначити 100% підстави для цього.

Це рішення Київради будуть "ламати" у судах. Для цього ми маємо підготуватися, аби це було гарантовано і не було можливості оскаржити це у судах,

– заявив Максим Бахматов.

Що відомо про ситуацію у Протасовому Ярі?