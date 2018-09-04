Незаконный обыск: оккупанты обыскали автомобиль СММ ОБСЕ на Донбассе

Вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе продолжают препятствовать работе СММ ОБСЕ. К примеру, в районе Ясиноватой оккупанты устроили обыск в автомобиле представителей миссии.

Об этом информирует украинская сторона СЦКК.

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В районе Ясиноватой боевики вооруженных формирований РФ позволили представителям СММ ОБСЕ продолжить движение для проведения мониторинга лишь после того, как обыскали их автомобили,

– говорится в сообщении.

Кроме этого, пророссийские боевики продолжают обстреливать украинские позиции, несмотря на объявленное с 29 августа школьное перемирие.

Так в течение третьего сентября вооруженные формирования Российской Федерации 20 раз нарушали режим прекращения огня, применяя при этом стрелковое оружие, крупнокалиберные пулеметы и гранатометы.