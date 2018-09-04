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Сутки в зоне боевых действий: десятки обстрелов и раненые бойцы ВСУ

53 Читати новину українською
Война на Донбассе
Война на Донбассе / inosmi.ru

На протяжении прошлых суток, 3 сентября, в зоне боевых действий на Донбассе двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

Об этом говорится в утреннем отчете пресс-центра операции Объединенных сил.

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Не смотря на действие "школьного" перемирия, противник заметно увеличил количество обстрелов,
– говорится в сообщении.

Боевики 20 раз открывали огонь по позициям украинских войск. Запрещенное Минскими договоренностями вооружение не применяли.

Обстрелам подверглись позиции украинских военных в районах населенных пунктов Крымское, Мироновский, Зайцевое, Шумы, Опытное, Пески, Павлополь, Гнутове, Водяное и Лебединское.

По данным разведки, за прошедшие сутки двое боевиков погибли, еще двое ранены. От начала текущих суток противник 6 раз обстрелял позиции наших войск.
 

 

Теги: Новости Украины Оружие Война на Донбассе Операция Объединенных сил Вооруженные Силы Украины
Источник: 24 Канал
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