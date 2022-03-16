Об этом глава Государственного департамента Соединенных Штатов Америки сообщил в интервью CNN.

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Украина, независимая Украина, будет существовать гораздо дольше Путина. Так или иначе, Украина останется, а в какой-то момент Путина уже не станет,

– сказал глава американской дипломатии.

По словам Энтони Блинкена, США сейчас пытаются предотвратить как можно больше смертей и разрушений.

"Вопрос заключается в том, сколько смертей и разрушений сейчас наносит российская агрессия. И это то, над чем мы работаем, насколько можем – ограничить, остановить, положить конец войне, которую проводит Россия" – отметил он.

Мы делаем это благодаря поддержке, которую каждый день предоставляем Украине. Мы делаем это благодаря давлению, которое ежедневно оказываем на Россию,

– подытожил госсекретарь.