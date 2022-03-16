Про це очільник Державного департаменту Сполучених Штатів Америки повідомив у інтерв'ю CNN.
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Україна, незалежна Україна буде існувати набагато довше, ніж Путін. Так чи інакше, Україна залишиться, а в якийсь момент Путіна вже не стане,
– сказав глава американської дипломатії.
За словами Ентоні Блінкена, США нині намагаються запобігти якомога більше смертей та руйнувань.
"Питання полягає в тому, скільки смертей і руйнувань зараз завдає російська агресія. І це те, над чим ми працюємо, наскільки можемо – обмежити, зупинити, покласти край війні, яку проводить Росія" – зазначив він.
Ми робимо це завдяки підтримці, яку надаємо Україні щодня. Ми робимо це завдяки тиску, який щодня чинимо на Росію,
– підсумував держсекретар.