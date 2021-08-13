Все о 5 судьбоносных попытках Украины стать свободной – читайте далее. Это стоит знать.

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Январь 1918 года

Впервые в истории новейшей Украины была провозглашена независимость 22 января 1918 года. Тогда украинцам удалось утвердить:

государственные границы;

язык;

деньги;

символику: герб, гимн и флаг;

построить национальное войско;

добиться признания мировым сообществом.

Независимость Украинской Народной Республики IV Универсалом провозгласила Центральная Рада во главе с Михаилом Грушевским.



Грушевский приложил усилия к первому провозглашению независимости / Фото из музея Михаила Грушевского

"Отныне воедино сливаются веками оторванные друг от друга части единой Украины – Западноукраинская Народная Республика (Галиция, Буковина, Венгерская Русь) и Надднепрянская Великая Украина. Осуществились вековечные мечты, которыми жили и за которые умирали лучшие сыновья Украины. Отныне есть единая независимая Украинская Народная Республика", – написано в документе.

Свою первую годовщину независимости Украина отметила уже через год – в 1919 году. В тот день торжественно приняли Акт объединения с Западноукраинской Народной Республикой. К слову, сейчас 22 января мы отмечаем эти 2 исторических события.

Первое провозглашение независимости Украины. День Соборности.

Тогда Украина боролась за право быть свободной в течение 3 лет, но в 1921 году территория республики была разделена между Польшей – с одной стороны, и Советской Россией – с другой.

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Октябрь 1918 года

Независимость в Украине провозглашали частями. Вторую попытку осуществила Западно-Украинская Народная Республика, которая появилась после Первой мировой войны во время распада Австро-Венгерской империи 19 октября 1918 года.

Столицей нового государства стал Львов, а президентом – Евгений Петрушевич. Новая республика охватывала Галицию, Буковину и Закарпатье. 22 января 1919 года ЗУНР объединилась с Украинской Народной Республикой, получив название Западная Область Украинской Народной Республики.



Делегация ЗУНР во главе с Петрушевичем / Фото из Национального музея

Но меньше чем за год, 18 июля 1919 года во время украинско-польской войны территория ЗУНР подверглась аннексии со стороны Польши.

Март 1939 года

Еще один важный шаг к становлению независимости состоялся 15 марта 1939 года, когда провозгласили независимость Карпатской Украины. Ее территория находилась в основном в горной части территории Закарпатья.

Главное о Карпатской Украине

Государственным флагом и гимном республики были признаны сине-желтый флаг и украинский национальный гимн "Ще не вмерла Україна". Герб – красный медведь на левом полуполе с полосами на правом.

Президентом Карпатской Украины был избран Августин Волошин.



Августин Волошин и герб Карпатской Украины / Коллаж 24 канала

Он после провозглашения независимости сразу же обратился с телеграммой лично к Адольфу Гитлеру с просьбой о признании Карпатской Украины и недопущении ее захвата Королевством Венгрия.

От имени правительства Карпатской Украины прошу Вас принять к сведению провозглашение нашей самостоятельности под охраной немецкого Рейха,

– написал тогда Волошин.

Утром немецкий консул в Хусте посоветовал украинцам не сопротивляться венгерскому вторжению, потому что немецкое правительство в этой ситуации не может принять Карпатскую Украину под протекторат. И уже 18 марта венгерским войскам удалось полностью оккупировать территорию Карпатской Украины. За ее защиту, по разным данным, погибло от 2 до 6,5 тысяч человек.

Просуществовало Карпатское государство не долго – с середины марта до конца мая 1939 года. Впрочем, этот период стал одним из самых ярких элементов многовековой борьбы карпатских украинцев за установление украинской государственности.

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Июнь 1941 года

Следующий шаг, который приобрел большое значение для истории Украины, осуществили в 1941 году. 30 июня в оккупированном немецкими войсками Львове был провозглашен Акт восстановления Украинского государства. Это событие ознаменовало четкое решение националистов строить собственное государство вне автономий в составе любого другого государства.

Это стало полной неожиданностью для немцев, в планы которых не входила самостоятельная Украина. Так уже через неделю арестовали Степана Бандеру и Ярослава Стецько, а также других лидеров ОУН.



Ярослав Стецько и Степан Бандера / Коллаж 24 канала

Сентябрь 1941 года запомнился во Львове тотальными арестами и расстрелами членов ОУН. Немецкая реакция на желание украинцев быть независимыми стала решающим толчком к созданию собственного войска – Украинской повстанческой армии, которая появилась в октябре 1942 года.

Август 1991 года

И наконец 5 попытка. Несмотря на многократный опыт неудач и поражений, через 50 лет украинцы все же достигли своего. И уже 24 августа 1991 года Украина стала независимой.



Голосование за независимость Украины / Фото Укринформ

Обратите внимание! 24 канал к 30-летию Независимости Украины подготовил проект "Украина 30". Каждый выпуск – рассказ о событиях, которые пережила страна в определенный год. Чтобы прочитать и просмотреть выпуски – перейдите сюда.