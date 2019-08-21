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      Независимость Украины поддерживает рекордное количество людей

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      Иллюстративное фото
      Иллюстративное фото

      В Украине в 2019 году зафиксировано рекордное за весь период исследований количество тех, кто поддержал бы провозглашение независимости Украины. Больше всего патриотов на Западе.

      По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", если бы сегодня перед украинцами снова встал выбор о независимости страны, то 82% проголосовали бы за. Для сравнения в 2012 году таких людей было 62%.

      Интересно: Каково отношение россиян к Украине и украинцам: исследование

      Больше всего тех, кто поддерживает провозглашение независимости Украины на Западе – 92%. В Центре таких респондентов 85%, на Юге – 75%, на Востоке – 69%.

      Противниками идеи независимости являются жители юго-восточных областей – от 20% до 23%.

      Преимущественно больше тех, кто не поддержал бы сегодня независимость нашего государства среди старшего поколения и бедных слоев населения.

      патріоти незалежність україни
      Поддержка украинцами независимости Украины: инфографика 24 канала

      Опрос провели 7-12 августа 2019 года среди 2000 респондентов по всей Украине, кроме оккупированных Россией территорий. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.

      Кстати: Поддерживают ли украинцы вступление государства в НАТО: результаты опроса

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Новости Украины Инфографика Социологическое исследование
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