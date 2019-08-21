Незалежність України підтримує рекордна кількість людей

В Україні у 2019 році зафіксовано рекордну за весь період досліджень кількість тих, хто підтримав би проголошення незалежності України. Найбільше патріотів на Заході.

За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", якби сьогодні перед українцями знову постав вибір про незалежність країни, то 82% проголосували б за. Для порівняння у 2012 році таких людей було 62%.

Цікаво: Яким є ставлення росіян до України та українців: дослідження

Найбільше тих, хто підтримує проголошення незалежності України на Заході – 92%. У Центрі таких респондентів 85%, на Півдні – 75%, на Сході – 69%.

Противниками ідеї незалежності є мешканці південно-східних областей – від 20% до 23%.

Переважно більше тих, хто не підтримав би сьогодні незалежність нашої держави серед старшого покоління і бідних верств населення.

Опитування провели 7-12 серпня 2019 року серед 2000 респондентів по всій Україні, окрім окупованих Росією територій. Статистична похибка не перевищує 2,2%.

До речі: Чи підтримують українці вступ держави до НАТО: результати опитування