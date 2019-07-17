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      Яким є ставлення росіян до України та українців: дослідження

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      Що росіяни думають про Україну та українців
      Що росіяни думають про Україну та українців / ukranews.com

      Майже кожен другий росіянин бодай раз у житті бував в Україні, а третина населення Росії досі вважає Україну "братньою державою". При цьому 20% росіян зазначили, що відчувають "розчарування" щодо українців, 48% вважають, що між двома державами є більше факторів, що розділяють, ніж тих, які об'єднують.

      Дослідження відбулося 20 червня 2019 року, а проводив його Всеросійський центр дослідження громадської думки (ВЦИОМ). Вибірка склала 1 тисячу 600 респондентів. Похибка не перевищує 2,5%.

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      Яким є ставлення росіян до України:

      • дуже добре – 12%;
      • в основному добре – 56%;
      • в основному погано – 12%;
      • дуже погано – 9%;
      • важко відповісти – 11%.

      Чи бували ви колись в Україні:

      • ніколи не був – 50%;
      • так, був як турист – 21%;
      • так, був у родичів або знайомих – 21%.

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      Що ви відчуваєте щодо українців:

      • розчарування – 20%;
      • симпатію – 20%;
      • байдужість – 19%;
      • повагу – 17%;
      • шкоду чи співчуття – 16%.

      Для росіян Україна – це:

      • братня держава – 30%;
      • просто сусід – 28%;
      • джерело загрози – 12%;
      • ворожа країна – 9%;
      • дружня країна – 8%.
      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Україна – Росія Соціологічне дослідження
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