Яким є ставлення росіян до України та українців: дослідження

Майже кожен другий росіянин бодай раз у житті бував в Україні, а третина населення Росії досі вважає Україну "братньою державою". При цьому 20% росіян зазначили, що відчувають "розчарування" щодо українців, 48% вважають, що між двома державами є більше факторів, що розділяють, ніж тих, які об'єднують.

Дослідження відбулося 20 червня 2019 року, а проводив його Всеросійський центр дослідження громадської думки (ВЦИОМ). Вибірка склала 1 тисячу 600 респондентів. Похибка не перевищує 2,5%. Важливо: Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту Яким є ставлення росіян до України: дуже добре – 12%;

– 12%; в основному добре – 56%;

– 56%; в основному погано – 12%;

– 12%; дуже погано – 9%;

– 9%; важко відповісти – 11%. Чи бували ви колись в Україні: ніколи не був – 50%;

– 50%; так, був як турист – 21%;

– 21%; так, був у родичів або знайомих – 21%. Цікаво: Прем’єр-міністр України: кого б хотіли бачити українці на цій посаді Що ви відчуваєте щодо українців: розчарування – 20%;

– 20%; симпатію – 20%;

– 20%; байдужість – 19%;

– 19%; повагу – 17%;

– 17%; шкоду чи співчуття – 16%. Для росіян Україна – це: братня держава – 30%;

– 30%; просто сусід – 28%;

– 28%; джерело загрози – 12%;

– 12%; ворожа країна – 9%;

– 9%; дружня країна – 8%.