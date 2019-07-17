Яким є ставлення росіян до України та українців: дослідження
Майже кожен другий росіянин бодай раз у житті бував в Україні, а третина населення Росії досі вважає Україну "братньою державою". При цьому 20% росіян зазначили, що відчувають "розчарування" щодо українців, 48% вважають, що між двома державами є більше факторів, що розділяють, ніж тих, які об'єднують.
Дослідження відбулося 20 червня 2019 року, а проводив його Всеросійський центр дослідження громадської думки (ВЦИОМ). Вибірка склала 1 тисячу 600 респондентів. Похибка не перевищує 2,5%.
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Яким є ставлення росіян до України:
- дуже добре – 12%;
- в основному добре – 56%;
- в основному погано – 12%;
- дуже погано – 9%;
- важко відповісти – 11%.
Чи бували ви колись в Україні:
- ніколи не був – 50%;
- так, був як турист – 21%;
- так, був у родичів або знайомих – 21%.
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Що ви відчуваєте щодо українців:
- розчарування – 20%;
- симпатію – 20%;
- байдужість – 19%;
- повагу – 17%;
- шкоду чи співчуття – 16%.
Для росіян Україна – це:
- братня держава – 30%;
- просто сусід – 28%;
- джерело загрози – 12%;
- ворожа країна – 9%;
- дружня країна – 8%.
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