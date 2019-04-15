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      Незрячий мужчина упал на рельсы перед приездом поезда, его спасли: видео

      27 Читати новину українською
      Незрячого мужчину чудом спасли в метро
      Незрячого мужчину чудом спасли в метро / Иллюстративное фото

      В США мужчина с недостатками зрения случайно упал на железнодорожную колею за несколько минут до того, как к платформе подъехал поезд. Однако, неравнодушные пассажиры сразу бросились к мужчине и помогли его вытащить.

      Инцидент случился накануне в местности Бетесда штата Мэриленд. Как видно на видеозаписях камер наблюдения, мужчина с тростью стоит на краю платформы, делает опрометчивый шаг и вдруг падает на рельсы.

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      Он встал на ноги и пытался самостоятельно подняться на платформу, но она высоковата для мужчины. За несколько секунд к нему подбежал один из пассажиров и пытался вытащить его обратно, но не смог справиться самостоятельно. На помощь тут же подбежали еще двое мужчин, которые наконец помогли незрячему пассажиру подняться на платформу.

      За несколько секунд после успешного спасения, к станции подъехал поезд.

      Пострадавшего мужчину госпитализировали в больницу. Он не получил опасных травм, поэтому его жизни ничего не угрожает.

      Удивительное спасение незрячего мужчины в метро: смотрите видео

       

      blog_ava
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      Теги: Метро Транспорт Новости США
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