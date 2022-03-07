С первых дней украинские военные начали публиковать видео как разгромленной техники врагов, так и их погибшие тела.
Бойцы Вооруженных Сил Украины "особый привет" решили передать главе Чечни Рамзану Кадырову, который тоже опрокинул свои войска в Украину. По данным спецслужб, именно его бойцы и должны были совершить убийство Президента Украины Владимира Зеленского. Но представители ФСБ сами "слили" эту спецоперацию, чтобы ослабить влияние Кадырова.
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Да и кроме этого есть немало свидетельств гибели кадыровских войск в Украине. Единственное, чем они "отличились" – обстрелы мирных жителей, которые пытались выйти "зелеными коридорами" из окруженных городов.
Видео "поздравления" для Кадырова от украинских бойцов