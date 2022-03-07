Та з перших днів українські військові почали публікували відео як розгромленої техніки ворогів, так і їх загиблі тіла.
Бійці Збройних Сил України "особливий привіт" вирішили передати очільнику Чечні Рамзану Кадирову, який теж перекинув свої війська до України. За даними спецслужб, саме його бійці й мали здійснити вбивство Президента України Володимира Зеленського. Але представники ФСБ самі "злили" цю спецоперацію, щоб послабити вплив Кадирова.
До теми Росія перекидає в Україну війська з Кавказу, що буде для неї катастрофою: "зливають" Кадирова
Та й окрім цього, є чимало свідчень загибелі кадирівських військ в Україні. Єдине, чим вони "відзначилися" – обстрілами мирних мешканців, які намагалися вийти "зеленими коридорами" з оточених міст.
Відео "привітання" для Кадирова від українських бійців
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