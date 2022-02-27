Украинцы готовы достойно защищать свою землю, ведь захватчиков сюда никто не звал. Это достойный пример для других, который вызывает уважение и гордость.
Важно Россия атаковала украинские города: где произошли бои
Мы на своей, Богом данной земле!
– отмечают люди.
Как люди блокировали проезд оккупантам: смотрите видео
Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.
Полный текст публикации:
На окраинах города Корюковка, что на Черниговщине люди толпой блокируют передвижение оккупационной техники противника. Берите пример с Корюковки!
Мы на своей, Богом данной земле!