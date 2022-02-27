Украинцы готовы достойно защищать свою землю, ведь захватчиков сюда никто не звал. Это достойный пример для других, который вызывает уважение и гордость.

Важно Россия атаковала украинские города: где произошли бои

Мы на своей, Богом данной земле!

– отмечают люди.

Как люди блокировали проезд оккупантам: смотрите видео

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Полный текст публикации:

На окраинах города Корюковка, что на Черниговщине люди толпой блокируют передвижение оккупационной техники противника. Берите пример с Корюковки!

Мы на своей, Богом данной земле!