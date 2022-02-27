Українці ладні гідно захищати свою землю, адже загарбників сюди ніхто не кликав. Це гідний приклад для інших, який викликає повагу та гордість.
Важливо Росія атакувала українські міста: де відбулися бої
Ми на своїй, Богом даній землі!
– наголошують люди.
Як люди блокували проїзд окупантам: дивіться відео
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Повний текст публікації:
На околицях міста Корюківка, що на Чернігівщині люди юробою блокують пересування окупаційної техніки противника. Беріть приклад з Корюківки!
Ми на своїй, Богом даній землі!