В этом заверил президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Киев, сообщает 24 канал. Он уверен, что война закончится и будут переговоры. Однако условия и формат этих переговоров будет определяться только Украиной.

Кстати , Украина будет решать, на каких условиях будет мир, – Макрон процитировал слова украинского гимна

Ни Германия, ни Франция никогда не будут выступать переговорщиками за спиной Украины. И никогда не будут требовать от Украины каких-либо уступок. Этого никогда не было и не будет,

– подчеркнул Макрон.

Макрон добавил, что страны только выступают как "требовательные посредники". Условия будет устанавливаться только украинским народом. По словам французского президента, только Украина будет решать, когда будет прекращать войну и садиться за стол переговоров.

Почему Макрон часто говорит с Путиным

Макрон уверяет, что его позиция четкая: Франция поддерживает Украину. Это выражается в беспрецедентных санкциях. Однако страна не вступает в войну. Французский президент заметил, что для окончания войны политики проводили переговоры с Путиным. По его словам, канал диалога поддерживают и из-за угрозы продовольственной безопасности.

Также Макрон анонсировал, что Франция предоставит Украине 6 дополнительных самоходных артиллерийских систем Caesar. Помимо этих шести ранее одобрили предоставить еще 12 САУ. Также страна предоставит нам мобильную лабораторию для анализа ДНК. Кроме того, политик процитировал слова украинского гимна.

Что известно о визите политиков в Украину

В Киев 16 июня прибыли канцлер Германии Олаф Шольц , президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги и президент Румынии Клаус Иоганнис.

По итогам встречи политики заявили, что Франция, Германия, Италия и Румыния поддерживают предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.

Зеленский подчеркнул, что этот визит войдет в историю Европы . Он поблагодарил политиков и подчеркнул, что Россию можно победить только в объединении.

Подробнее – пресс-конференция Зеленского, Макрона, Шольца, Драги и Иоганниса: видео