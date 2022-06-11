По данным AutoRia , на автозаправочных станциях сложно будет найти газ, а также бензин А-95+. Не считая того, наблюдается отсутствие и А-92.

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Цены на бензин продолжают колебаться

Понятно, что стоимость топлива на заправках разных сетей может отличаться. В среднем необходимо будет выложить:

50,28 гривны за литр А-95 (стоимость выросла на 1 копейку по сравнению с 10 июня);

49,41 гривны за литр А-92 (цена упала на 17 копеек);

56,61 гривны за литр дизельного топлива (цена упала на 5 копеек).



Стоимость топлива на 11 июня / Таблица 24 канала

В Украине выросла стоимость проезда

К сожалению, дефицит топлива, а также рост его цены повлияли на стоимость услуг перевозки . В ряде городов уже удорожал проезд в общественном транспорте.

Во Львове проезд стоит 15 гривен. Столько со 2 июня платят за передвижением по общественному транспорту в городе. В то же время, без изменений осталась стоимость проезда на трамваях и троллейбусах – 10 гривен при покупке билета у водителя и 8,5 гривны, если покупать его онлайн.

Отметим, что городские перевозчики хотели повысить цену до 20 гривен. Мол, именно такова обоснованная стоимость услуг. В противном случае перевозить горожан и гостей Львова приходится в убыток.

В Ивано-Франковске стоимость проезда вырастет 16 июня. Тогда же за проезд нужно будет выложить уже 10 гривен. Однако никаких изменений не претерпевает стоимость перевозки в коммунальном транспорте города:

10 гривен, если оплатить наличными;

8 – банковской картой;

6 – используя карту "Галка".

В других городах страны сейчас размышляют над повышением тарифа. Цены однозначно возрастут, но местные власти должны принять разумный предел, который позволит перевозчикам не работать в убыток, а горожанам – пользоваться транспортом.

Почему возник дефицит топлива

Прежде всего, причиной этого стали массированные ракетные удары со стороны России. Захватчики прицельно избивали по топливной инфраструктуре страны. В частности, нефтебазам и Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу.

Невозможен импорт нефти и нефтепродуктов морским путем. А все потому, что русские захватчики заблокировали наши порты.

Поскольку топливо приходится везти из-за западных границ, возросла стоимость логистики.

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