За даними AutoRia, на автозаправних станціях складно буде знайти газ, а також бензин А-95+. Крім того, спостерігається відсутність і А-92.

Читайте також Цьогоріч інфляція може сягнути 20%: що уряд і НБУ роблять, аби пом'якшити зростання цін

Ціни на бензин продовжують коливатись

Ясна річ, що вартість палива на заправках різних мереж може відрізнятись. У середньому необхідно буде викласти:

50,28 гривні за літр А-95 (вартість зросла на 1 копійку у порівнянні з 10 червня);

49,41 гривні за літр А-92 (ціна впала на 17 копійок);

56,61 гривні за літр дизельного палива (ціна впала на 5 копійок).



Вартість палива станом на 11 червня / Таблиця 24 каналу

В Україні зросла вартість проїзду

На жаль, дефіцит палива, а також ріст його ціни вплинули на вартість послуг перевезення. У низці міст уже здорожчав проїзд у громадському транспорті.

У Львові проїзд тепер коштує 15 гривень. Стільки з 2 червня платять за пересуванням громадським транспортом у місті. Водночас без змін залишилась вартість проїзду на трамваях і тролейбусах – 10 гривень при покупці квитка у водія та 8,5 гривні, якщо купувати його онлайн.

Зауважимо, що міські перевізники хотіли підвищення ціни до 20 гривень. Мовляв, саме такою є обґрунтована вартість послуг. В інакшому разі перевозити містян і гостей Львова доводиться у збиток.

В Івано-Франківську вартість проїзду зросте 16 червня. Тоді ж за проїзд необхідно буде викласти вже 10 гривень. Натомість жодних змін не зазнає вартість перевезення у комунальному транспорті міста:

10 гривень, якщо оплатити готівкою;

8 – банківською карткою;

6 – використовуючи картку "Галка".

В інших містах країни наразі розмірковують над підвищенням тарифу. Ціни однозначно зростуть, але місцева влада повинна ухвалити розумну межу, яка дозволить перевізникам не працювати у збиток, а містянам – користуватись транспортом.

Чому виникнув дефіцит палива

Передовсім причиною цього стали масовані ракетні удари з боку Росії. Загарбники прицільно били по паливній інфраструктурі країни. Зокрема, нафтобазах і Кременчуцькому нафтопереробному заводу.

Унеможливлений імпорт нафти та нафтопродуктів морським шляхом. А все тому, що російські загарбники заблокували наші порти.

Оскільки паливо доводиться везти через західні кордони, зросла вартість логістики.

Варте уваги – Рожкова розповіла, чи буде долар по 50 гривень: дивіться відео