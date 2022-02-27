Однако это ложь. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

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"Мы не сдаемся, никогда"

Он сообщил, что ни один боец Вооруженных сил Украины оружие не сложил. Все военные на своих местах, защищают Харьковскую область и уничтожают врага.

"Россия пытается поколебать веру в наши силы. Но ничего не удастся! Мы защищаем свою украинскую землю, своих детей, свое будущее! Мы не сдаемся, никогда", – подчеркнул Синегубов.

Пророссийские боевики имеют потери

Российские оккупанты несут большие потери в Харькове. Об этом сообщил бывший заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Оккупанты терпят поражение: смотрите видео

Полный текст публикации:

Ни один боец Вооруженных сил Украины не сложил оружие. Все украинские военные на своих боевых позициях, защищаем родную Харьковскую область и уничтожаем врага.

Россия активно распространяет фейк о том, что в Харьковской области задержан 302-й зенитный полк. Это фейк!

Россия пытается поколебать веру в наши силы. Но ничего не выйдет! Мы защищаем свою украинскую землю, своих детей, свое будущее! Мы не сдаемся, никогда!

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