Однак це брехня. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

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"Ми не здаємося, ніколи"

Він повідомив, що жоден боєць Збройних сил України зброю не склав. Усі військові – на своїх місцях, захищають Харківщину і знищують ворога.

"Росія намагається похитнути віру в наші сили. Але нічого не вдасться! Ми захищаємо свою українську землю, своїх дітей, своє майбутнє! Ми не здаємося, ніколи", – наголосив Синєгубов.

Проросійські бойовики мають втрати

Російські окупанти зазнають великих втрат у Харкові. Про це повідомив колишній заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

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Жоден боєць Збройних сил України не склав зброю. Усі українські військові на своїх бойових позиціях, захищаємо рідну Харківщину і знищуємо ворога.

Росія активно розповсюджує фейк про те, що в Харківській області затриманий 302-й зенітний полк. Це фейк!

Росія намагається похитнути віру в наші сили. Але нічого не вийде! Ми захищаємо свою українську землю, своїх дітей, своє майбутнє! Ми не здаємося, ніколи!

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