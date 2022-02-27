Як повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, бої йдуть у центрі Харкові.
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З огляду на це, місцевих мешканців просять не виходити на вулиці.
Триває ліквідація ворожих військових груп. Бої тривають в центрі міста та прилеглих територіях. Збройні Сили України знищують ворога,
– написав Синєгубов.
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