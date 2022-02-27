Как сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, бои идут в центре Харькова.

Важно В Харькове заметили российскую технику: людей призвали не выходить из дома

Учитывая это, местных жителей просят не выходить на улицы.

Идет ликвидация вражеских военных групп. Бои продолжаются в центре города и близлежащих территориях. Вооруженные Силы Украины уничтожают врага,

– написал Синегубов.

В Харькове горит российская техника: смотрите видео

Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.