Как сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, бои идут в центре Харькова.
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Учитывая это, местных жителей просят не выходить на улицы.
Идет ликвидация вражеских военных групп. Бои продолжаются в центре города и близлежащих территориях. Вооруженные Силы Украины уничтожают врага,
– написал Синегубов.
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