Глава УГКЦ Блаженнейший Святослав заявил, что мир больше не будет таким, каким он был до начала пандемии коронавируса. Он отметил, что пока не ясно, каким будет мир после COVID-19.

Блаженніший Святослав додав, що пандемія з одного боку об'єднала всіх людей, але з іншого боку ми відчули, що є однаково безсилі перед недугою. Про це він сказав в інтерв'ю виданню LB.ua.

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Очільник УГКЦ наголосив, що варто усвідомити всю небезпеку хвороби та те, що всі ми є вразливими.

Жодна ряса, жодний патріархат тебе не захистить від небезпеки захворіти. І тут не питання, до якого храму ти ходиш, питання – як ти виконуєш правила для того, щоби вберегти себе і ближнього від цієї хвороби. Бо хворіють і православні, і греко-католики, і протестанти, і мусульмани, і юдеї. І вмирають,

– зазначив Блаженніший Святослав.

Коронавірус у світі: головне

Станом на 30 травня у світі на коронавірус захворіли понад 6 мільйонів людей. З них 367 586 осіб померли, ще 2 687 066 хворих одужали.

Найгірша ситуація з кількістю хворих у США – там недугу підхопили 1 797 025 людей. Очільник США пояснює це тим, що у країні проводять велику кількість тестувань.

Наразі дієвої вакцини проти коронавірусу немає, однак найкращі науковці з усього світу працюють над її створенням.

Існує думка, що коронавірус може набути сезонного характеру. Тобто епідемія повертатиметься щороку у певний сезон.

За словами експерта з питань епідемії коронавірусу Габріеля Леунга, людство зможе перемогти COVID-19 лише за наявністю природного імунітету, або ж широкодоступної вакцини.

Більше про те, як перемогти COVID-19: поради експерта – читайте у матеріалі 24 каналу.