Жоден патріархат не захистить від небезпеки захворіти, – очільник УГКЦ
Очільник УГКЦ Блаженніший Святослав заявив, що світ більше не буде таким, як він був до початку пандемії коронавірусу. Він зауважив, що наразі не зрозуміло, яким буде світ після COVID-19.
Блаженніший Святослав додав, що пандемія з одного боку об'єднала всіх людей, але з іншого боку ми відчули, що є однаково безсилі перед недугою. Про це він сказав в інтерв'ю виданню LB.ua.
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Очільник УГКЦ наголосив, що варто усвідомити всю небезпеку хвороби та те, що всі ми є вразливими.
Жодна ряса, жодний патріархат тебе не захистить від небезпеки захворіти. І тут не питання, до якого храму ти ходиш, питання – як ти виконуєш правила для того, щоби вберегти себе і ближнього від цієї хвороби. Бо хворіють і православні, і греко-католики, і протестанти, і мусульмани, і юдеї. І вмирають,
– зазначив Блаженніший Святослав.
Коронавірус у світі: головне
- Станом на 30 травня у світі на коронавірус захворіли понад 6 мільйонів людей. З них 367 586 осіб померли, ще 2 687 066 хворих одужали.
- Найгірша ситуація з кількістю хворих у США – там недугу підхопили 1 797 025 людей. Очільник США пояснює це тим, що у країні проводять велику кількість тестувань.
- Наразі дієвої вакцини проти коронавірусу немає, однак найкращі науковці з усього світу працюють над її створенням.
- Існує думка, що коронавірус може набути сезонного характеру. Тобто епідемія повертатиметься щороку у певний сезон.
- За словами експерта з питань епідемії коронавірусу Габріеля Леунга, людство зможе перемогти COVID-19 лише за наявністю природного імунітету, або ж широкодоступної вакцини.
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