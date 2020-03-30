Широкодоступна вакцина або природний імунітет: експерт пояснив, як перемогти COVID-19
Гонконг та Сінгапур тривалий час були взірцями здатності стримати поширення коронавірусу. Вони пропонували іншим країнам модель для наслідування, хоча більшість нею так і не скористалися. Нові обмеження в Гонконзі демонструють, що одного "раунду" карантину не вистачить, щоб перемогти пандемію.
Як Гонконг протистояв коронавірусу
Коли кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом у Китаї різко підскочила, Гонконг зміг стримати поширення вірусу, пише The Atlantic.
Зверніть увагу У китайській провінції Хубей, яка була епіцентром COVID-19, відновили авіасполучення
Обдумані дії громади та влади дозволили стримати інфекцію, а кількість пацієнтів, яких відправили додому, донедавна перевищувала кількість тих, кого лишили в лікарнях.
Після цього влада дещо послабила обмеження:
- Держслужбовцям дозволили повернутися в офіс після періоду віддаленої роботи. Невдовзі приватний бізнес зробив те ж саме.
- Пасажири почали наповнювати автобуси й метро.
- У барах й ресторанах, які кілька тижнів лишалися порожніми, знову стало людно В той час, як епідемії за кордоном тільки погіршувалися, Гонконг, здавалося, повертається до норми.
Однак в останні дні кількість підтверджених випадків зараження підскочила швидше, ніж раніше. Уряд розвернув свій курс на ослаблення обмежень, відправивши працівників знову додому, закривши парки та міські споруди й відновивши заклики дотримуватися соціального дистанціювання.
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Влада Гонконгу також запровадила нові жорсткіші заходи:
- Закрили доступ до одного з найбільш людних аеропортів світу для туристів і транзитних пасажирів.
- У Гонконзі оголосили, що впродовж наступних двох тижнів зібрання більш ніж 4 людей в одному місці – це незаконно.
- Ресторани скорочують прийоми клієнтів, а розважальні майданчики, такі як кінотеатри й ігрові зали, повинні тимчасово припинити роботу.
Влада Гонконгу запровадила нові жорсткіші заходи / Фото Getty Images
Як людству перемогти коронавірус
Тепер Гонконг пропонує іншу модель, підказку, що чекає сотні мільйонів людей у Великій Британії, Франції, Італії й частинах США, які гадають про своє життя після приборкання вірусу. Посилення й ослаблення, а також перегляд обмежень в Гонконзі з метою скерувати хворобу в кероване річище – це ілюстрація того, що одне захисне блокування навряд чи буде ефективним у боротьбі з пандемією,
– зауважили у виданні.
За словами експерта з питань епідемії коронавірусу Габріеля Леунга, який брав участь в боротьбі зі спалахом SARS у Гонконзі, масовий карантин може допомогти захистити медичні заклади від перевантаження, з яким зіштовхнулися лікарі в Нью-Йорку і деяких містах в Європі.
Доведеться зберегти ці заходи контролю з різною мірою до тієї пори, поки не відбудуться одна з двох подій: або поки не з'явиться природний імунітет через активне зараження та одужання, або поки не буде широкодоступна вакцина, яку отримає принаймні половина населення, щоб теж з'явився імунітет. Це єдині два виходи,
– пояснив Леунг.
На його думку, всім країнам доведеться пройти через "кілька циклів" загострення й ослаблення обмежень, перш ніж з'явиться реальне рішення.
Важливо! У США почали випробування вакцини від коронавірусу на людях. Раніше Китайські вчені виявили ще один препарат, який допомагає при коронавірусі.
Коронавірус у світі: все, що треба знати
- Станом на 30 березня кількість хворих на коронавірус у світі складає 734 972 людини, понад 34 тисячі померли. Одужати вдалося майже 156 тисячам людей.
- На першому місці за кількістю хворих на коронавірус – США. За Штатами йдуть Італія та Китай, де кількість хворих перевалила за 85 тисяч у кожній країні.
- Багато країн закрили свої кордони та запровадили серйозні карантинні заходи.
- 12 березня Україна також ввела карантин, аби зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але 25 березня уряд продовжив обмеження до 24 квітня.
Прості правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу
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