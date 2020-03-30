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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Широкодоступна вакцина або природний імунітет: експерт пояснив, як перемогти COVID-19

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      Експерт пояснив, як перемогти COVID-19 / Getty Images

      Гонконг та Сінгапур тривалий час були взірцями здатності стримати поширення коронавірусу. Вони пропонували іншим країнам модель для наслідування, хоча більшість нею так і не скористалися. Нові обмеження в Гонконзі демонструють, що одного "раунду" карантину не вистачить, щоб перемогти пандемію.

      Як Гонконг протистояв коронавірусу

      Коли кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом у Китаї різко підскочила, Гонконг зміг стримати поширення вірусу, пише The Atlantic.

      Зверніть увагу У китайській провінції Хубей, яка була епіцентром COVID-19, відновили авіасполучення

      Обдумані дії громади та влади дозволили стримати інфекцію, а кількість пацієнтів, яких відправили додому, донедавна перевищувала кількість тих, кого лишили в лікарнях.

      Після цього влада дещо послабила обмеження:

      • Держслужбовцям дозволили повернутися в офіс після періоду віддаленої роботи. Невдовзі приватний бізнес зробив те ж саме.
      • Пасажири почали наповнювати автобуси й метро.
      • У барах й ресторанах, які кілька тижнів лишалися порожніми, знову стало людно В той час, як епідемії за кордоном тільки погіршувалися, Гонконг, здавалося, повертається до норми.

      Однак в останні дні кількість підтверджених випадків зараження підскочила швидше, ніж раніше. Уряд розвернув свій курс на ослаблення обмежень, відправивши працівників знову додому, закривши парки та міські споруди й відновивши заклики дотримуватися соціального дистанціювання.

      Цікаво Як виглядають міста під час карантину: знімки із супутника

      Влада Гонконгу також запровадила нові жорсткіші заходи:

      • Закрили доступ до одного з найбільш людних аеропортів світу для туристів і транзитних пасажирів.
      • У Гонконзі оголосили, що впродовж наступних двох тижнів зібрання більш ніж 4 людей в одному місці – це незаконно.
      • Ресторани скорочують прийоми клієнтів, а розважальні майданчики, такі як кінотеатри й ігрові зали, повинні тимчасово припинити роботу.


      Влада Гонконгу запровадила нові жорсткіші заходи / Фото Getty Images

      Як людству перемогти коронавірус

      Тепер Гонконг пропонує іншу модель, підказку, що чекає сотні мільйонів людей у Великій Британії, Франції, Італії й частинах США, які гадають про своє життя після приборкання вірусу. Посилення й ослаблення, а також перегляд обмежень в Гонконзі з метою скерувати хворобу в кероване річище – це ілюстрація того, що одне захисне блокування навряд чи буде ефективним у боротьбі з пандемією,
      – зауважили у виданні. 

      За словами експерта з питань епідемії коронавірусу Габріеля Леунга, який брав участь в боротьбі зі спалахом SARS у Гонконзі, масовий карантин може допомогти захистити медичні заклади від перевантаження, з яким зіштовхнулися лікарі в Нью-Йорку і деяких містах в Європі.

      Доведеться зберегти ці заходи контролю з різною мірою до тієї пори, поки не відбудуться одна з двох подій: або поки не з'явиться природний імунітет через активне зараження та одужання, або поки не буде широкодоступна вакцина, яку отримає принаймні половина населення, щоб теж з'явився імунітет. Це єдині два виходи,
      – пояснив Леунг.

      На його думку, всім країнам доведеться пройти через "кілька циклів" загострення й ослаблення обмежень, перш ніж з'явиться реальне рішення. 

      Важливо! У США почали випробування вакцини від коронавірусу на людях. Раніше Китайські вчені виявили ще один препарат, який допомагає при коронавірусі.

      Коронавірус у світі: все, що треба знати

      • Станом на 30 березня кількість хворих на коронавірус у світі складає 734 972 людини, понад 34 тисячі померли. Одужати вдалося майже 156 тисячам людей.
      • На першому місці за кількістю хворих на коронавірус – США. За Штатами йдуть Італія та Китай, де кількість хворих перевалила за 85 тисяч у кожній країні.
      • Багато країн закрили свої кордони та запровадили серйозні карантинні заходи.
      • 12 березня Україна також ввела карантин, аби зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але 25 березня уряд продовжив обмеження до 24 квітня.


      Прості правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Альона Захарова
      Теги: Лікування Новини Здоров'я Коронавірус COVID-19 Здоров'я Вакцинація Лікарня Китай
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