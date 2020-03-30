Широкодоступна вакцина або природний імунітет: експерт пояснив, як перемогти COVID-19

Гонконг та Сінгапур тривалий час були взірцями здатності стримати поширення коронавірусу. Вони пропонували іншим країнам модель для наслідування, хоча більшість нею так і не скористалися. Нові обмеження в Гонконзі демонструють, що одного "раунду" карантину не вистачить, щоб перемогти пандемію.

Як Гонконг протистояв коронавірусу

Коли кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом у Китаї різко підскочила, Гонконг зміг стримати поширення вірусу, пише The Atlantic.

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Обдумані дії громади та влади дозволили стримати інфекцію, а кількість пацієнтів, яких відправили додому, донедавна перевищувала кількість тих, кого лишили в лікарнях.

Після цього влада дещо послабила обмеження:

Держслужбовцям дозволили повернутися в офіс після періоду віддаленої роботи. Невдовзі приватний бізнес зробив те ж саме.

Пасажири почали наповнювати автобуси й метро.

У барах й ресторанах, які кілька тижнів лишалися порожніми, знову стало людно В той час, як епідемії за кордоном тільки погіршувалися, Гонконг, здавалося, повертається до норми.

Однак в останні дні кількість підтверджених випадків зараження підскочила швидше, ніж раніше. Уряд розвернув свій курс на ослаблення обмежень, відправивши працівників знову додому, закривши парки та міські споруди й відновивши заклики дотримуватися соціального дистанціювання.

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Влада Гонконгу також запровадила нові жорсткіші заходи:

Закрили доступ до одного з найбільш людних аеропортів світу для туристів і транзитних пасажирів.

У Гонконзі оголосили, що впродовж наступних двох тижнів зібрання більш ніж 4 людей в одному місці – це незаконно.

Ресторани скорочують прийоми клієнтів, а розважальні майданчики, такі як кінотеатри й ігрові зали, повинні тимчасово припинити роботу.



Влада Гонконгу запровадила нові жорсткіші заходи / Фото Getty Images

Як людству перемогти коронавірус

Тепер Гонконг пропонує іншу модель, підказку, що чекає сотні мільйонів людей у Великій Британії, Франції, Італії й частинах США, які гадають про своє життя після приборкання вірусу. Посилення й ослаблення, а також перегляд обмежень в Гонконзі з метою скерувати хворобу в кероване річище – це ілюстрація того, що одне захисне блокування навряд чи буде ефективним у боротьбі з пандемією,

– зауважили у виданні.

За словами експерта з питань епідемії коронавірусу Габріеля Леунга, який брав участь в боротьбі зі спалахом SARS у Гонконзі, масовий карантин може допомогти захистити медичні заклади від перевантаження, з яким зіштовхнулися лікарі в Нью-Йорку і деяких містах в Європі.

Доведеться зберегти ці заходи контролю з різною мірою до тієї пори, поки не відбудуться одна з двох подій: або поки не з'явиться природний імунітет через активне зараження та одужання, або поки не буде широкодоступна вакцина, яку отримає принаймні половина населення, щоб теж з'явився імунітет. Це єдині два виходи,

– пояснив Леунг.

На його думку, всім країнам доведеться пройти через "кілька циклів" загострення й ослаблення обмежень, перш ніж з'явиться реальне рішення.

Важливо! У США почали випробування вакцини від коронавірусу на людях. Раніше Китайські вчені виявили ще один препарат, який допомагає при коронавірусі.

Коронавірус у світі: все, що треба знати

Станом на 30 березня кількість хворих на коронавірус у світі складає 734 972 людини, понад 34 тисячі померли. Одужати вдалося майже 156 тисячам людей.

На першому місці за кількістю хворих на коронавірус – США. За Штатами йдуть Італія та Китай, де кількість хворих перевалила за 85 тисяч у кожній країні.

Багато країн закрили свої кордони та запровадили серйозні карантинні заходи.

12 березня Україна також ввела карантин, аби зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але 25 березня уряд продовжив обмеження до 24 квітня.



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