Широкодоступная вакцина или природный иммунитет: эксперт объяснил, как победить COVID-19

Гонконг и Сингапур длительное время были образцами способности сдержать распространение коронавируса. Они предлагали другим странам модель для подражания, хотя большинство ей так и не воспользовались. Новые ограничения в Гонконге показывают, что одного "раунда" карантина не хватит, чтобы победить пандемию.

Как Гонконг противостоял коронавирусу

Когда количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Китае резко подскочило, Гонконг смог сдержать распространение вируса, пишет The Atlantic.

Обратите внимание В китайской провинции Хубэй, которая была эпицентром COVID-19 возобновили авиасообщение

Обдуманные действия общества и власти позволили сдержать инфекцию, а количество пациентов, которых отправили домой, до недавнего времени превышало количество тех, кого оставили в больницах.

После этого власти несколько ослабили ограничения:

Госслужащим разрешили вернуться в офис после периода удаленной работы. Вскоре частный бизнес сделал то же самое.

Пассажиры начали наполнять автобусы и метро.

В барах и ресторанах, которые несколько недель оставались пустыми, снова стало людно. В то время, как эпидемия за рубежом только ухудшалась, Гонконг, казалось, возвращается к норме.

Однако в последние дни количество подтвержденных случаев заражения подскочило быстрее, чем раньше. Правительство развернуло свой курс на ослабление ограничений, отправив работников снова домой, закрыв парки и городские сооружения и восстановив призывы соблюдать социальное дистанцирование.

Интересно Как выглядят города во время карантина: снимки со спутника

Власти Гонконга также ввели новые жесткие меры:

Закрыли доступ к одному из самых людных аэропортов мира для туристов и транзитных пассажиров.

В Гонконге объявили, что в течение следующих двух недель собрание более чем 4 человек в одном месте – это незаконно.

Рестораны сокращают приемы клиентов, а развлекательные площадки, такие как кинотеатры и игровые залы, должны временно прекратить работу.



Власти Гонконга ввели новые жесткие меры / Фото Getty Images

Как человечеству победить коронавирус

Теперь Гонконг предлагает другую модель, подсказку, которую ждут сотни миллионов людей в Великобритании, Франции, Италии и частях США, которые думают о своей жизни после усмирения вируса. Усиление и ослабление, а также просмотр ограничений в Гонконге с целью направить болезнь в управляемое русло – это иллюстрация того, что одна защитная блокировка вряд ли будет эффективной в борьбе с пандемией,

– отметили в издании.

По словам эксперта по вопросам эпидемии коронавируса Габриэля Леунга, который принимал участие в борьбе со вспышкой SARS в Гонконге, массовый карантин может помочь защитить медицинские учреждения от перегрузки, с которым столкнулись врачи в Нью-Йорке и ряде городов в Европе.

Придется сохранить эти меры контроля с разной степенью до той поры, пока не произойдут одно из двух событий: или пока не появится естественный иммунитет из-за активного заражения и выздоровления, или пока не будет широкодоступной вакцины, которую получит по крайней мере половина населения, чтобы тоже появился иммунитет. Это единственные два выхода,

– пояснил Леунг.

По его мнению, всем странам придется пройти через "несколько циклов" обострения и ослабления ограничений, прежде чем появится реальное решение.

Важно! В США начали испытания вакцины от коронавируса на людях. Ранее китайские ученые обнаружили еще один препарат, который помогает при коронавирусе.

Коронавирус в мире: все, что нужно знать

По состоянию на 30 марта количество больных коронавирусом в мире составляет 734 972 человека, более 34 тысяч умерли. Выздороветь удалось почти 156 тысячам человек.

На первом месте по количеству больных коронавирусом – США. За Штатами следуют Италия и Китай, где количество больных перевалило за 85 тысяч в каждой стране.

Многие страны закрыли свои границы и ввели серьезные карантинные мероприятия.

12 марта Украина также ввела карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был длиться до 3 апреля, но 25 марта правительство продолжило ограничения до 24 апреля.



Простые правила, которые могут спасти жизнь / Инфографика 24 канала