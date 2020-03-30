15:05
30 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ВЕРХОВНАЯ РАДА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Широкодоступная вакцина или природный иммунитет: эксперт объяснил, как победить COVID-19

      - Читати новину українською
      Эксперт объяснил, как победить COVID-19 / Getty Images

      Гонконг и Сингапур длительное время были образцами способности сдержать распространение коронавируса. Они предлагали другим странам модель для подражания, хотя большинство ей так и не воспользовались. Новые ограничения в Гонконге показывают, что одного "раунда" карантина не хватит, чтобы победить пандемию.

      Как Гонконг противостоял коронавирусу

      Когда количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Китае резко подскочило, Гонконг смог сдержать распространение вируса, пишет The Atlantic.

      Обратите внимание В китайской провинции Хубэй, которая была эпицентром COVID-19 возобновили авиасообщение

      Обдуманные действия общества и власти позволили сдержать инфекцию, а количество пациентов, которых отправили домой, до недавнего времени превышало количество тех, кого оставили в больницах.

      После этого власти несколько ослабили ограничения:

      • Госслужащим разрешили вернуться в офис после периода удаленной работы. Вскоре частный бизнес сделал то же самое.
      • Пассажиры начали наполнять автобусы и метро.
      • В барах и ресторанах, которые несколько недель оставались пустыми, снова стало людно. В то время, как эпидемия за рубежом только ухудшалась, Гонконг, казалось, возвращается к норме.

      Однако в последние дни количество подтвержденных случаев заражения подскочило быстрее, чем раньше. Правительство развернуло свой курс на ослабление ограничений, отправив работников снова домой, закрыв парки и городские сооружения и восстановив призывы соблюдать социальное дистанцирование.

      Интересно Как выглядят города во время карантина: снимки со спутника

      Власти Гонконга также ввели новые жесткие меры:

      • Закрыли доступ к одному из самых людных аэропортов мира для туристов и транзитных пассажиров.
      • В Гонконге объявили, что в течение следующих двух недель собрание более чем 4 человек в одном месте – это незаконно.
      • Рестораны сокращают приемы клиентов, а развлекательные площадки, такие как кинотеатры и игровые залы, должны временно прекратить работу.


      Власти Гонконга ввели новые жесткие меры / Фото Getty Images

      Как человечеству победить коронавирус

      Теперь Гонконг предлагает другую модель, подсказку, которую ждут сотни миллионов людей в Великобритании, Франции, Италии и частях США, которые думают о своей жизни после усмирения вируса. Усиление и ослабление, а также просмотр ограничений в Гонконге с целью направить болезнь в управляемое русло – это иллюстрация того, что одна защитная блокировка вряд ли будет эффективной в борьбе с пандемией,
      – отметили в издании.

      По словам эксперта по вопросам эпидемии коронавируса Габриэля Леунга, который принимал участие в борьбе со вспышкой SARS в Гонконге, массовый карантин может помочь защитить медицинские учреждения от перегрузки, с которым столкнулись врачи в Нью-Йорке и ряде городов в Европе.

      Придется сохранить эти меры контроля с разной степенью до той поры, пока не произойдут одно из двух событий: или пока не появится естественный иммунитет из-за активного заражения и выздоровления, или пока не будет широкодоступной вакцины, которую получит по крайней мере половина населения, чтобы тоже появился иммунитет. Это единственные два выхода,
      – пояснил Леунг.

      По его мнению, всем странам придется пройти через "несколько циклов" обострения и ослабления ограничений, прежде чем появится реальное решение.

      Важно! В США начали испытания вакцины от коронавируса на людях. Ранее китайские ученые обнаружили еще один препарат, который помогает при коронавирусе.

      Коронавирус в мире: все, что нужно знать

      • По состоянию на 30 марта количество больных коронавирусом в мире составляет 734 972 человека, более 34 тысяч умерли. Выздороветь удалось почти 156 тысячам человек.
      • На первом месте по количеству больных коронавирусом – США. За Штатами следуют Италия и Китай, где количество больных перевалило за 85 тысяч в каждой стране.
      • Многие страны закрыли свои границы и ввели серьезные карантинные мероприятия.
      • 12 марта Украина также ввела карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был длиться до 3 апреля, но 25 марта правительство продолжило ограничения до 24 апреля.


      Простые правила, которые могут спасти жизнь / Инфографика 24 канала

      Автор: Алена Захарова
      Теги: Здоровье Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Лечение Вакцинация Больница Китай
      Комментарии

      Читайте также

      сегодня , 11:11 Коронавирус в Украине: заразились 480 человек
      Лікування 142106
      сегодня , 11:18 Великий пост 2020: календарь питания на каждый день
      Традиції 88902
      сегодня , 12:57 Украинец умер в Португалии после избиения инспекторами миграционной службы, – СМИ
      Новини України 9331
      сегодня , 10:19 С днем рождения: красивые поздравления в прозе и стихах
      Традиції 621682
      сегодня , 12:20 Коронавирус в России: зафиксированы более 1 800 больных
      Лікування 124065
      сегодня , 10:13 Украина полностью зарывает границы: сколько украинцев эвакуировали из каких стран
      Новини України 10553
      сегодня , 11:19 Рейс из Вьетнама: на самоизоляцию пошли все, у кого-то сдали нервы из-за слухов об обсервации
      Новини України 24192
      сегодня , 08:19 Криклий, Уманский и Емец в ближайшее время могут покинуть Кабмин
      Новини України 5871
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 13:30 "Слуги народа" за Коломойского?
      Юрій Бутусов
      сегодня , 12:00 Украина против коронавируса и зомби, или Вечный вирусолог Аваков
      Михайло Дубинянський
      сегодня , 07:41 Интервью Гончарука: почему согласился на отставку и как это повлияло на инвесторов и МВФ
      Олена Трибушна
      Залиште відгук