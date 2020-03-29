В китайской провинции Хубэй, которая была эпицентром COVID-19, возобновили авиасообщение
В провинции Хубэй, откуда коронавирус распространился на весь мир, отменили карантин. Город Ухань, где зафиксировали первый случай заболевания, понемногу оживает. Там уже частично восстановили движение железной дороги и метро, на очереди – авиасообщение.
З 28 березня Служба цивільної авіації Китаю у провінції Хубей відновила усі пасажирські та вантажні рейси за внутрішніми маршрутами. Досі залишається закритим лише міжнародний аеропорт в місті Ухань, повідомляє Xinhua.
Цікаво Ухань повертається до життя після епідемії COVID-19: там відновили рух залізниці й метро
25 березня у Хубеї скасували обмеження на виїзд у всіх районах. Усі контрольно-пропускні пункти на виїздах зі швидкісних автомагістралей, автомагістралі національного і провінційного рівня були знову відкриті.
Зауважимо, що епідемія коронавірусу у Китаї пішла на спад. За останню добу там зафіксували 45 нових випадків зараження COVID-19. До прикладу, в Іспанії зафіксували 5 562 нових випадків.
Місто Ухань, де зафіксували перший випадок коронавірусу: карта
Що відомо про карантин у Китаї
- Місто Ухань закрили на карантин 23 січня. Саме там вперше зафіксували хворобу. В Ухані припинили роботу вокзали, аеропорт, громадський транспорт та громадські заклади.
- Згодом влада повідомила про часткове скасування карантину. 28 березня в Ухані відновили роботу метро. З 9 ліній метро в місті запустили 6. На кожній станції пасажирам продовжують міряти температуру.
- У Китаї досі діє масковий режим, в громадських місцях людям міряють температуру. Ресторани та кіно ще не планують відкривати. На боротьбу із захворюванням пішло майже три місяці.
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