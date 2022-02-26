Министерство здравоохранения делает все, чтобы в больниц ы был ы обеспечен ы необходимым.

Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий

Команда НДСЛ "Охматдит" в Киеве также работает. За эти дни медики даже провели родственную трансплантацию костного мозга. Донором для юной пациентки стала ее родная сестра.

Уважаемые врачи! Каждый из вас помогает вооруженным силам Украины и со своего фронта защищает украинцев! Каждый из вас защищает свою страну, спасая жизнь. Держитесь!

– отметили в Минздраве.

Помощь везут в больницы