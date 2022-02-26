Міністерство охорони здоров'я робить все, щоб у лікарні були забезпечені необхідним.

Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Команда НДСЛ "Охматдит" у Києві також працює. За ці дні медики навіть провели родинну трансплантацію кісткового мозку. Донором для юної пацієнтки стала її рідна сестра.

Шановні лікарі України! Кожен із вас допомагає Збройним силам України та зі свого фронту боронить українців! Кожен із вас захищає свою країну, рятуючи життя. Тримайтеся!

– наголосили в МОЗ.

Допомогу везуть до лікарень

Додали, що спрямовують велику кількість благодійної гуманітарної допомоги від волонтерів, міжнародних партнерів та організацій. Найближчим часом все привезуть до лікарень.