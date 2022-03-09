Об этом в эфире 24 канала рассказал политолог Николай Давидюк. Он пояснил, что украинские дипломаты использовали еще не все инструменты для того, чтобы заставить Запад помочь нам.

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"Мне кажется, наши дипломаты сегодня борются как и наши воины, волонтеры и все граждане. Пытаются сделать все возможное, чтобы действительно получить оружие, закрытое небо, дополнительные деньги", – сказал политолог.

Путин убивает детей

Он отметил, что сейчас вся страна мобилизована. В то же время переговоры с Западом – сложные. В частности, Соединенные Штаты понимают, что передача на территорию Польши своих новых самолетов может разозлить Путина.

Но Путин атакует, он убивает детей, подчеркнул Николай Давидюк. В Мариуполе российские оккупанты ударили по роддому – это вопрос и для Байдена, и для всего западного мира "Так вы хотите строить мир? Такое западное лидерство?"

"Мне кажется, что нужно давить всеми методами, всеми инструментами, иногда даже недозволенными. Мы бьем врага отчаянно. Ни одна страна в мире так не била Россию, как бьет сегодня Украина. Поэтому нам надо помогать", – заявил политолог.

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