Арендатор получил в пользование 17 гектаров леса в Ворохтянском лесном хозяйстве на 49 лет. В то же время, там он начал активные строительные работы. Работники успели срезать деревья и забетонировать железные сваи.

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Крестьяне не хотят терять лес

Жители начали протестовать против такого неслыханного произвола, ведь здесь они привыкли выпасать скот, собирать ягоды, ходить с детьми в походы. Крестьяне жалуются, что им не разрешают даже пересекать эту территорию.

Люди из леса шли и их не пускали домой, они должны были обходить. Сказали, что сюда нельзя – частная территория,

– рассказала местная жительница.

Из-за страха потерять лес, община села решила созвать собрание, чтобы поговорить с арендатором и выразить свое недовольство. К местным приехал юрист фирмы арендатора, который убеждал, что все вполне законно.

По указанию арендатора вырубили деревья / Скриншот с видео 24 канала

Юрист убеждал, что все законно

"Предприятие подало ходатайство по Лесному кодексу в облгосадминистрацию о взятии во временное пользование лесных участков общей площадью 17 гектаров. Непосредственным владельцем является государство, а постоянным лесопользователем – Ворохтянское лесное хозяйство", – сообщил юрист.

Отмечается, что чиновники и лесники согласовали предоставить частной фирме лес на 49 лет. По официальной версии – в использование для рекреационных целей.

Рекреация или строительство

Крестьяне успели снять на телефон застройку на этой территории. Однако за одну ночь вдруг деревянное перекрытие исчезло, и остались только железные сваи. Что именно там должно было быть – неизвестно, а представитель фирмы не уточнил. Впрочем, заверил, что все постройки временные.

Деревянное перекрытие исчезло за одну ночь / Скриншот с видео 24 канала

"Здесь сделают детскую площадку, туристические тропы, палаточный городок, беседки. Территория будет огорожена… Специально сделана", – отметил юрист.

Обещания установить нарушения

Главный лесничий Ворохтянского лесхоза (где согласовали выдачу участка) Николай Ванджарук сообщил, что работы уже приостановлены. В то же время представители лесничества начислили штраф за срубленные пихты. Однако заплатит его не арендатор, а рабочий, работавший на этой стройплощадке.

У арендатора есть утвержденный инвестиционный план, согласно которому он там строит. Пока некоторые работы были приостановлены. Мы устанавливаем возможные нарушения,

– рассказал лесничий.

Кроме того, лесхоз будет дополнительно устанавливать – самовольно или по указанию арендатора рабочий рубил деревья. В то же время, законно ли на этом участке начали строительные работы – будет выяснять специальная комиссия при Ивано-Франковской облгосадминистрации.

Стройматериалы на территории лесничества / Скриншот с видео 24 каналу

Жители "стучат во все двери"

Поляницкий сельский голова Николай Поляк сообщил, что они уже обратились к главе облгосадминистрации, где юридический отдел обещал разработать обращение.

Община собирает подписи. Я думаю, что подпишется целая деревня. Их вместе с письмами отправим во все высшие правоохранительные органы",

– подытожил сельский голова.

Также правоохранители должны определить, имели ли право в лесхозе выделять частной структуре лес. Пока крестьяне решили патрулировать территорию, чтобы строительство не продолжалось.