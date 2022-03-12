Платформа приостановила все транзакции по российским адресам. Теперь россияне не смогут ни покупать, ни продавать на eBay. Причиной послужило прекращение работы платежных провайдеров и основных служб доставки.

Читайте также Россиян ждет тотальная безработица: почти 100 тысяч человек потеряли работу из-за санкций

Мы продолжим оценивать ситуацию и вносить необходимые изменения в нашу политику и предоставление услуг по мере развития событий,

– также говорится в сообщении.

По информации eBay, теперь в аккаунте продавцов из России будет установлен статус "В отпуске".

Все их активные объявления с фиксированной ценой будут скрыты из результатов поиска и покупатели не смогут приобрести товары – последним поступит сообщение о том, что временно невозможно обработать заказ.

Добавим, ранее eBay приостановил доставку заказов в Россию и Украину из-за логистических проблем.

Какие компании покинули российский рынок

Starbucks закрывает кафе.

закрывает кафе. McDonald's закрывает все свои 850 ресторанов.

закрывает все свои 850 ресторанов. KFC и Pizza Hut прекращают инвестиции и развитие, но рестораны пока работают.

и прекращают инвестиции и развитие, но рестораны пока работают. Присоединились Mars, Sony и Hugo Boss .

и . PepsiCo заявила о прекращении сотрудничества с российским сегментом.

заявила о прекращении сотрудничества с российским сегментом. К бойкоту российского рынка присоединилась и Coca-Cola , которая ранее заявляла, что не будет прекращать сотрудничество с Россией.

, которая ранее заявляла, что не будет прекращать сотрудничество с Россией. Netflix разослал российским пользователям письма об аннуляции подписок.

разослал российским пользователям письма об аннуляции подписок. Глянцевые журналы GQ, Vogue, Tatler, Glamour, AD прекращают деятельность.

прекращают деятельность. L'Oreal закрывает магазины.

закрывает магазины. Lamborghini останавливает деятельность.

останавливает деятельность. Ferrari отказывается производить машины для России.

отказывается производить машины для России. Mitsubishi Electric не будет поставлять свою продукцию на рынок страны-агрессора.

не будет поставлять свою продукцию на рынок страны-агрессора. Cropp, House Brand, Helly Hansen и Sinsay закрывают онлайн-магазины.

и закрывают онлайн-магазины. Производитель шин Continental останавливает бизнес в России.

останавливает бизнес в России. Американская компания Brown-Forman , известная как владелица бренда виски Jack Daniel's и водки Finlandia, тоже покинула Россию.

, известная как владелица бренда виски Jack Daniel's и водки Finlandia, тоже покинула Россию. В BlaBlaCar сообщили, что "приостанавливают развитие бизнеса на территории России".

сообщили, что "приостанавливают развитие бизнеса на территории России". Компания по продажам здорового питания Herbalife также прекращает работу в стране-агрессоре.

Может заинтересовать – Украина против России: как давно идет военное противостояние "братских" народов: смотрите видео