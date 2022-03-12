Платформа приостановила все транзакции по российским адресам. Теперь россияне не смогут ни покупать, ни продавать на eBay. Причиной послужило прекращение работы платежных провайдеров и основных служб доставки.

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Мы продолжим оценивать ситуацию и вносить необходимые изменения в нашу политику и предоставление услуг по мере развития событий,
– также говорится в сообщении.

По информации eBay, теперь в аккаунте продавцов из России будет установлен статус "В отпуске".

Все их активные объявления с фиксированной ценой будут скрыты из результатов поиска и покупатели не смогут приобрести товары – последним поступит сообщение о том, что временно невозможно обработать заказ.

Добавим, ранее eBay приостановил доставку заказов в Россию и Украину из-за логистических проблем.

Какие компании покинули российский рынок

  • Starbucks закрывает кафе.
  • McDonald's закрывает все свои 850 ресторанов.
  • KFC и Pizza Hut прекращают инвестиции и развитие, но рестораны пока работают.
  • Присоединились Mars, Sony и Hugo Boss.
  • PepsiCo заявила о прекращении сотрудничества с российским сегментом.
  • К бойкоту российского рынка присоединилась и Coca-Cola, которая ранее заявляла, что не будет прекращать сотрудничество с Россией.
  • Netflix разослал российским пользователям письма об аннуляции подписок.
  • Глянцевые журналы GQ, Vogue, Tatler, Glamour, AD прекращают деятельность.
  • L'Oreal закрывает магазины.
  • Lamborghini останавливает деятельность.
  • Ferrari отказывается производить машины для России.
  • Mitsubishi Electric не будет поставлять свою продукцию на рынок страны-агрессора.
  • Cropp, House Brand, Helly Hansen и Sinsay закрывают онлайн-магазины.
  • Производитель шин Continental останавливает бизнес в России.
  • Американская компания Brown-Forman, известная как владелица бренда виски Jack Daniel's и водки Finlandia, тоже покинула Россию.
  • В BlaBlaCar сообщили, что "приостанавливают развитие бизнеса на территории России".
  • Компания по продажам здорового питания Herbalife также прекращает работу в стране-агрессоре.

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