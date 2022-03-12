Платформа призупинила усі транзакції з російськими адресами. Тепер росіяни не зможуть ні купувати, ні продавати на eBay. Причиною стало припинення роботи платіжних провайдерів та основних служб доставки.

Читайте також На росіян чекає тотальне безробіття: майже 100 тисяч людей втратили роботу через санкції

Ми продовжимо оцінювати ситуацію та вносити необхідні зміни в нашу політику та надання послуг у міру розвитку подій,
– також йдеться у повідомленні.

За інформацією eBay, відтепер в обліковому записі продавців із Росії буде встановлено статус "У відпустці".

Усі їх активні оголошення з фіксованою ціною будуть приховані з результатів пошуку, і покупці не зможуть придбати товари – останнім надійде повідомлення про те, що тимчасово не можливо обробити замовлення.

Додамо, раніше eBay призупинив доставку замовлень в Росію та Україну через логістичні проблеми.

Які компанії покинули російський ринок

  • Starbucks закриває кав'ярні.
  • McDonald's закриває всі свої 850 ресторанів.
  • KFC і Pizza Hut припиняють інвестиції та розвиток, але ресторани поки що працюють.
  • Приєдналися й Mars, Sony і Hugo Boss.
  • PepsiCo заявила про припинення співпраці з російським сегментом.
  • До бойкоту російського ринку долучилася і Coca-Cola, яка раніше заявляла, що не припинятиме співпрацю з Росією
  • Netflix розіслав російським користувачам листи про ануляцію передплат.
  • Глянцеві журнали GQ, Vogue, Tatler, Glamour, AD припиняють діяльність.
  • L'Oreal закриває магазини.
  • Lamborghini зупиняє діяльність.
  • Ferrari відмовляється виготовляти машини для Росії.
  • Mitsubishi Electric не постачатиме свою продукцію на ринок країни-агресорки.
  • Cropp, House Brand, Helly Hansen та Sinsay закривають онлайн-магазини.
  • Виробник шин Continental зупиняє бізнес у Росії.
  • Американська компанія Brown–Forman, відома як власниця бренду віскі Jack Daniel's та горілки Finlandia, теж покинула Росію.
  • У BlaBlaCar повідомили, що "призупиняють розвиток бізнесу на території Росії".
  • Компанія з продажу здорового харчування Herbalife також припиняє роботу в країні-агресорці.

Може зацікавити – Україна проти Росії: як давно триває військове протистояння "братських" народів: дивіться відео