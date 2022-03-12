Каса вже точно вільна

Найбільше людей залишилось без робочих місць через закриття McDonald's. Там працювали понад 62 тисячі росіян.

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Де ще росіяни масово втратили роботу

корпорація PepsiCo – 20 тисяч росіян;

IKEA – 15 тисяч;

Inditex – 9 тисяч;

KPMG – 4 500;

PWC – 3 700;

H&M – 3 500;

LVMH – 3 500;

L'Oreal – 2 200;

Starbucks – 2 000.

"Відтак, після виходу з російського ринку 10 найбільших західних компаній, роботу втратять ще щонайменше 120 тисяч росіян", – мовиться у повідомленні.

Тотальне безробіття

А до кінця року, за прогнозом, без роботи залишаться приблизно 9 мільйонів громадян країни-окупанта.

Центрі протидії дезінформації при РНБО України підтверджує, що на росіян чекає тотальне безробіття,

– зазначили у відомстві.

Загалом про призупинення роботи в Росії заявили понад 330 іноземних компаній. Вони відмовились працювати в Росії, співпрацювати з країною та її громадянами, чи ж постачати туди свою продукцію та сервіси.

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