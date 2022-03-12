Каса вже точно вільна
Найбільше людей залишилось без робочих місць через закриття McDonald's. Там працювали понад 62 тисячі росіян.
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Де ще росіяни масово втратили роботу
- корпорація PepsiCo – 20 тисяч росіян;
- IKEA – 15 тисяч;
- Inditex – 9 тисяч;
- KPMG – 4 500;
- PWC – 3 700;
- H&M – 3 500;
- LVMH – 3 500;
- L'Oreal – 2 200;
- Starbucks – 2 000.
"Відтак, після виходу з російського ринку 10 найбільших західних компаній, роботу втратять ще щонайменше 120 тисяч росіян", – мовиться у повідомленні.
Тотальне безробіття
А до кінця року, за прогнозом, без роботи залишаться приблизно 9 мільйонів громадян країни-окупанта.
Центрі протидії дезінформації при РНБО України підтверджує, що на росіян чекає тотальне безробіття,
– зазначили у відомстві.
Загалом про призупинення роботи в Росії заявили понад 330 іноземних компаній. Вони відмовились працювати в Росії, співпрацювати з країною та її громадянами, чи ж постачати туди свою продукцію та сервіси.
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