Полсотни подразделений в разных регионах Украины, более 7 тысяч работников, собственный судостроительный завод и грузовой флот.

"Нибулон" – один из крупнейших производителей и экспортеров сельскохозяйственной продукции в Украине.

Компания была создана в 1991 году. Изначально, это было совместное украинско-венгерско-британское предприятие. Название "Нибулон" образовали из первых слогов городов, откуда происходили соучредители: Николаев, Будапешт и Лондон.

Сначала "Нибулон" поставлял горюче-смазочные материалы и удобрения бывшим советским колхозам. В обмен на это получал агропродукцию, которую потом продавал за границу. Но со временем предприятие стало арендовать земли и самостоятельно выращивать пшеницу, кукурузу и другие зерновые культуры. До середины нулевых "Нибулон" превратился в одного из мощнейших в Украине производителей и экспортеров агропродукции. Сейчас торговая география компании охватывает более 70 стран мира – от Евросоюза до Мексики и Японии.

Чтобы уменьшить стоимость, а заодно и ускорить поставки продукции, предприятие прибегло к инновационному решению – речных перевозок. Многим такая идея казалась фантастической, ведь на то время главные "водные артерии" страны местами были не способны пропускать большие суда. "Нибулон" за собственные средства начал дноуглубительные работы на Днепре и Южном Буге.

В 2012 году компания приобрела в Николаеве небольшой судостроительный завод, который тогда простаивал. Поэтому "Нибулон" сумел построить собственный торговый флот, аналогов которому в стране нет: почти 80 барж, катеров, плавкранов и другой техники. Это позволило агрохолдингу не только перемещать львиную долю своей продукции внутри страны по рекам, но и возобновить речные пассажирские перевозки на юге Украины. Сейчас судостроительный завод "Нибулон" обслуживает не только нужды компании. В 2020-м предприятие получило заказ на строительство патрульных катеров для украинских пограничников.

Компания уделяет большое внимание экологическим проектам. В частности, уже более 10 лет занимается зарыблением Днепра и Южного Буга. Кроме того, "Нибулон" активно поддерживает местные общины в регионах, где арендует сельскохозяйственные земли. За средства агрохолдинга ремонтируют школы и больницы, строят дороги, восстанавливают освещение и водоснабжение. А во время пандемии 2020 компания инвестировала 17 миллионов гривен в ремонтные работы и приобретение медицинского оборудования, в частности, в Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний. Руководство предприятия подчеркивает: именно социально ответственный бизнес должен стать тем двигателем, который изменит будущее Украины к лучшему.