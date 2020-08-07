Півсотні підрозділів у різних регіонах України, понад 7 тисяч працівників, власний суднобудівельний завод та вантажний флот.

"Нібулон" – один із найбільших виробників та експортерів сільськогосподарської продукції в Україні.

Компанія була створена у 1991 році. Початково, це було спільне українсько-угорсько-британське підприємство. Назву "Нібулон" утворили із перших складів міст, звідки походили співзасновники: Миколаїв (російською – Николаев), Будапешт та Лондон.

Спочатку "Нібулон" постачав паливно-мастильні матеріали та добрива колишнім радянським колгоспам. В обмін на це отримував агропродукцію, яку потім продавав за кордон. Та з часом підприємство почало орендувати землі і самостійно вирощувати пшеницю, кукурудзу та інші зернові культури. До середини нульових "Нібулон" перетворився на одного з найпотужніших в Україні виробників та експортерів агропродукції. Зараз торговельна географія компанії охоплює понад 70 країн світу – від Євросоюзу до Мексики та Японії.

Аби зменшити вартість, а заодно і пришвидшити постачання продукції, підприємство вдалося до інноваційного рішення – річкових перевезень. Багатьом така ідея здавалася фантастичною, адже на той час головні "водні артерії" країни місцями були не здатні пропускати великі судна. "Нібулон" за власні кошти розпочав днопоглиблювальні роботи на Дніпрі та Південному Бузі.

У 2012 році компанія придбала у Миколаєві невеликий суднобудівельний завод, що тоді простоював. Відтак "Нібулон" зумів збудувати власний торговельний флот, аналогів якому в країні немає: майже 80 барж, катерів, плавкранів та іншої техніки. Це дало змогу агрохолдингу не тільки переміщувати левову частку своєї продукції всередині країни річками, а й відновити річкові пасажирські перевезення на півдні України. Зараз суднобудівельний завод "Нібулон" обслуговує не тільки потреби компанії. У 2020-му підприємство отримало замовлення на будівництво патрульних катерів для українських прикордонників.

Компанія приділяє велику увагу екологічним проєктам. Зокрема, уже понад 10 років займається зарибленням Дніпра та Південного Бугу. Окрім того, "Нібулон" активно підтримує місцеві громади у регіонах, де орендує сільськогосподарські землі. За кошти агрохолдингу ремонтують школи та лікарні, будують дороги, відновлюють освітлення та водопостачання. А під час пандемії 2020 компанія інвестувала 17 мільйонів гривень в ремонтні роботи та придбання медичного обладнання, зокрема, у Миколаївський обласний центр лікування інфекційних захворювань. Керівництво підприємства наголошує: саме соціально відповідальний бізнес має стати тим рушієм, який змінить майбутнє України на краще.