Об этом 24 канала эксклюзивно рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович. По его словам, подобные скандальные заявления не следует воспринимать всерьез.

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Они пустили "пузырь" для своего общества, – Арестович

В Кремле продолжают вбрасывать циничные и абсурдные заявления от истерии, паники и бессилия. Одно из последних заявлений главы российского МИД не стало исключением, а очередной провокацией. По мнению советника руководителя Офиса Президента, подобные высказывания звучат еще с 24 февраля – в начале полномасштабного вторжения России в Украину.

Ничего не будет. Они пустили "пузырь", потому что нужно как-то объяснять своему обществу, а как они не смогли прекратить и сорвать поставки вооружения в Украину,

– объяснил Арестович.

Он добавил, что сами российские военные понимают, если руководство государства-террористки хочет, чтобы они вышли на административные границы Донецкой и Луганской областей, то должны сорвать поставленные. Теперь же, как считает советник главы Офиса Президента, одним из виновных хотят сделать именно Лаврова .

"Теперь на всех совещаниях Путина глаза опрокидываются на Лаврова. Он говорит: "Не удалось сорвать". Военные говорят, что мы не можем (выполнить поставленные задания – 24 канал). Кто виноват? Лавров", – отметил Арестович.

Арестович ответил Лаврову на очередной бред: смотрите видео 24 канала

Примите во внимание! Еще одной темой последних заявлений Лаврова внезапно стала Франция. В этот раз приспешник Путина сказал , что французское государство якобы "разжигает украинский национализм и неонацизм", а также играет в этом одну из инициативных ролей.

Почему это только очередной шантаж

В частности, тем, что Лаврова хотят сделать виновным, можно объяснить абсурдные вбросы, ведь ему просто нужно говорить что-то жесткое от тупика. Однако понятно, что угрозы третьими странами являются шантажом, уверен советник руководителя Офиса Президента.

Лаврову нужно что-то грозное говорить. Он говорит: "Мы третьими странами будем угрожать". Какими? США они собрались угрожать? США их раздавят в течение 3 суток. На них живого места не останется, если до этого дойдет. О чем можно говорить?

– риторически спросил он.

Американские РСЗО: что известно

Именно из-за американских реактивных систем залпового огня в Кремле и у Лаврова "подгорело". О новой поддержке Украины от США объявил еще 31 мая представитель Госдепа . Однако он не уточнял, какое оружие отправят.

Предварительно в США не были готовы поставлять Украину это оружие. Однако на последней неделе риторика американцев резко изменилась. Джо Байден в колонке для The New York Times писал, что США предоставит Украине совершенные ракетные системы и боеприпасы к ним.

В США 1 июня все же объявили новый пакет военной помощи Украине. Она будет достигать 700 миллионов долларов и все же будет включать в себя совершенные ракетные системы и боеприпасы к ним.

Алексей Арестович сказал, что американские MLRS очень помогут Вооруженным Силам Украины. Именно ракетные системы залпового огня MLRS большой дальности действия действительно могут кардинально изменить ход войны , чего, конечно же, очень боится Россия.

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