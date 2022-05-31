Об этом политик заявил в интервью одному из российских СМИ. Текст этого разговора был обнародован 29 мая. А потом пропагандисты Кремля массово начали тиражировать обвинения Франции.

Кстати МИД России выдвинул обвинение Израилю в поддержке нацизма

Сначала даже расхваливал Макрона

Лавров сказал, что Франция вроде бы не хочет быть частью коллективного Запада. Мол, страна "продвигает концепцию "стратегической автономии". При этом глава МИД России считает, что президент Эммануэль Макрон неустанно двигается именно по такому курсу. Ведь даже предлагал новую мировую архитектуру безопасности, но "США ничего не позволяют делать".

Также Лавров упомянул, что президент Франции приезжал в Россию. Ведь у него "хорошие и доверительные отношения" с Путиным. Но в этом моменте интервью оказалось, что хорошие отношения и постоянные звонки Эмануэля Макрона кремлевскому диктатору не являются показателем.

К большому сожалению, по поводу разжигания украинского национализма, неонацизма, Франция играет одну из инициативных ролей. Нам грустно это видеть,

– сказал министр иностранных дел России.

Он таким образом отреагировал на то, что Франция дает нам наступательное вооружение. Также Лаврова очень возмущаю, что эта страна якобы "призывает вести войну до победного конца".

Почему пропаганда это распространяла не сразу

Обвинения были сказаны в контексте очень большого разговора. Однако российские государственные СМИ начали их публиковать только через сутки. Вероятно, это обусловлено состоявшимся 30 мая дипломатическим визитом.

В Киев в этот день приехала министерша иностранных дел Франции Катрин Колонна. Они обсудили ряд вопросов, однако наиболее важным среди них была помощь вооружением.

Министр заверила, что Франция продолжит поставлять Украине, в частности, гаубицы Caesar. Она добавила, что власти ее страны знают о запросах наших защитников и пытаются делать все, чтобы их удовлетворить.

Заметьте Путину пришлось извиняться за слова Лаврова о "Гитлере-еврее", – СМИ

Недавно – тот же политик заявил, что "мероприятие объявило войну России": смотрите видео