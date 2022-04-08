Сегодня, 8 апреля, россияне не сделали ничего такого нового, что бы они ни делали с 2014 года. Такое мнение в эфире 24 канала высказал волонтер и политик Сергей Притула.

Актуально Краматорск обстреливают каждые 3-4 дня, – мэр города

Он напомнил, что еще в прошлом году 26% населения Украины не считали Россию страной-агрессором. Самое страшное, что как раз эти люди в основном жили в городах, которые теперь разбомбили оккупанты.

То, что сегодня произошло в Краматорске – это просто еще одна смальта мозаики,

– отметил Притула.

По его мнению, многим украинцам наконец начала сниматься пыль с глаз таким жутким количеством жертв, хотя еще с 2014 года все, кто могли, призывали не верить в "хороших россиян" и начинать что-то делать.

Волонтер добавил, что сейчас мы пожинаем плоды равнодушия.