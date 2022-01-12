Гарантии Украина получила, в том числе, и от президента США Джо Байдена. Об этом заявил глава ОП Андрей Ермак.
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США будут активно участвовать в мирном урегулировании
Ермак рассказал, что США решили активно участвовать в мирном процессе по прекращению войны на Донбассе.
Принцип "ничего об Украине без Украины" будет доминировать во время любых переговоров,
– сказал политик.
Украина будет делать все для активизации Нормандского процесса и выполнения договоренностей Парижского саммита 2019 года.
Агрессия Москвы станет огромной ошибкой
Ермак убежден, что новая агрессия Кремля против Украины станет огромной ошибкой как со стороны России, так и со стороны стран, которые позволят этому состояться. Это будет иметь необратимые последствия.
Переговоры США и России: что известно
- В Женеве 10 января прошли переговоры России и США о "гарантиях безопасности", которые выдвинула Москва.
- Россия потребовала от НАТО гарантий, что Украина и Грузия никогда не вступят в Альянс. Ее представители цинично заявили, что это вроде бы вопрос нацбезопасности для России.
- В США же четко ответили, что никто не будет подвергать сомнению политику открытых дверей НАТО.
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