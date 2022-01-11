Также у главы государства оценили попытки сторон снизить уровень напряжения. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров.

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Украина доверяет своим партнерам

Чиновник подчеркнул, что никакого решения о судьбе Украины за ее спиной принимать не будут. В этом накануне заверили партнеры нашего государства и Киев им доверяет. Офис Президента поддерживает постоянную связь с администрацией Байдена, причем на всех уровнях. Кроме того, перед советом НАТО – Россия состоялась и встреча комиссии НАТО – Украина.

Наша делегация могла предоставить свои аргументы и предостережения. В ответ мы услышали поддержку абсолютно всех 30 членов Альянса,

– отметил спикер Зеленского.

Есть потребность во встрече "нормандской четверки"

Никифоров подчеркнул, что Украина заинтересована как можно быстрее и мирнее решить конфликт на Донбассе. Киев готов искать необходимые решения во всех возможных форматах – как в новых, так и в реанимированных старых.

Важно! Накануне Зеленский сообщил советникам лидеров "нормандской четверки", что Украина неукоснительно соблюдает решения саммита 2019 года и готова к организации новой встречи.

Потребность в новой встрече, по словам чиновника, видят также Франция и Германия. Поэтому у Зеленского надеются, что Москва приступит к решению парижского саммита и все же присоединится к подготовке нового.

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