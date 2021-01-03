В Нидерландах из-за азартных игр во время пандемии задержали 13 человек: подробности
В Нидерладнах в центре города Гаага задержали 13 человек, которые играли в азартные игры в ресторане. Стоит заметить, что из-за COVID-19 заведение должно было быть закрытым.
Правоохранители получили сведения, что в одном из ресторанов организовали вечер незаконных азартных игр. Об этом сообщает NOS.
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В частности, задержанные играли в покер на деньги. Некоторых нарушителей подозревают не только в содействии проведения азартных игр во время пандеми, но и в отмывании денег и мошенничестве.
Также одного из мужчин подозревают в покушении на убийство.
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Локдаун в Нидерландах: коротко
- Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте 14 декабря 2020 года объявил о закрытии всех школ и второстепенных магазинов минимум на 5 недель из-за борьбы с COVID-19.
- Жесткие ограничения в стране ввели очень быстро, чтобы избежать панических покупок в магазинах.
- В частности, в стране закрыли все общественные места. Например, детские сады, тренажерные залы, музеи, зоопарки, кинотеатры и салоны красоты.
- Ограничения будут действовать до 19 января 2021 года.
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