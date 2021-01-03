В Нидерладнах в центре города Гаага задержали 13 человек, которые играли в азартные игры в ресторане. Стоит заметить, что из-за COVID-19 заведение должно было быть закрытым.

Правоохранители получили сведения, что в одном из ресторанов организовали вечер незаконных азартных игр. Об этом сообщает NOS.

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В частности, задержанные играли в покер на деньги. Некоторых нарушителей подозревают не только в содействии проведения азартных игр во время пандеми, но и в отмывании денег и мошенничестве.

Также одного из мужчин подозревают в покушении на убийство.

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