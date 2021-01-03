У Нідерладнах в центрі міста Гаага затримали 13 осіб, які грали азартні ігри в ресторані. Варто зауважити, що через COVID-19 заклад мав бути закритим.

Правоохоронці отримали відомості, що в одному з ресторанів організували вечір незаконних азартних ігор. Про це повідомляє NOS.

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Зокрема, затримані грали у покер на гроші. Декого з порушників підозрюють не лише в сприянні проведенню азартних ігор під час пандемій, а й у відмиванні грошей та шахрайстві.

Також одного з чоловіків підозрюють у замаху на вбивство.

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