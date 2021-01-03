У Нідерландах через азартні ігри під час пандемії затримали 13 осіб: подробиці
У Нідерладнах в центрі міста Гаага затримали 13 осіб, які грали азартні ігри в ресторані. Варто зауважити, що через COVID-19 заклад мав бути закритим.
Правоохоронці отримали відомості, що в одному з ресторанів організували вечір незаконних азартних ігор. Про це повідомляє NOS.
Читайте також Відстають від графіка: яка країна ЄС ще не розпочала вакцинацію від COVID-19
Зокрема, затримані грали у покер на гроші. Декого з порушників підозрюють не лише в сприянні проведенню азартних ігор під час пандемій, а й у відмиванні грошей та шахрайстві.
Також одного з чоловіків підозрюють у замаху на вбивство.
До теми Скільки Україні принесе легалізація грального бізнесу в 2021 році: заява Гетманцева
Локдаун в Нідерландах: коротко
- Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте 14 грудня 2020 року оголосив про закриття всіх шкіл та другорядних магазинів щонайменше на 5 тижнів через боротьбу з COVID-19.
- Жорсткі обмеження в країні запровадили дуже швидко, аби уникнути панічних покупок у магазинах.
- Зокрема, в країні закрили всі громадські місця. Наприклад, дитячі садки, тренажерні зали, музеї, зоопарки, кінотеатри та салони краси.
- Обмеження будуть чинними до 19 січня 2021 року.
Поділитися новиною